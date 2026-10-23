Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 23 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Готовы вы к этому или нет, но сегодня непременно что-то изменится. Будем надеяться, что это будет погода.
Телец
Сегодня вы, возможно, попадете в ситуацию, когда лучшим выходом будет отступление. Упрямством ничего добиться не удастся.
Близнецы
Этот день может оказаться именно тем, который так приятно будет вспоминать долгими зимними вечерами, укутав ноги пледом. Проведите его с тем, кого любите.
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Рак
Сегодня вас может одолеть чувство беспомощности перед лицом огромного количества совершенно неподъемных дел. Они, однако, от этого не продвинутся, и если вам не совсем безразлична их судьба, придется взять себя в руки и начать активную жизнедеятельность через не могу.
Лев
Если вы сегодня чего-то не поймете, это может не самым лучшим образом отразиться на вашей дальнейшей жизнедеятельности. Так что лучше десять раз переспросите.
Дева
Подождите с клятвенными заверениями. Возможно, назавтра вам очень захочется взять свои слова назад.
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Весы
Сегодня для вас не будет ничего невозможного. Правда, вы рискуете потратить слишком много времени на любование собственным могуществом. Если вам удастся сократить этот процесс, то, вполне вероятно, что день будет продуктивным.
Скорпион
Сегодня вам можно все, только ни в коем случае не играйте в прятки. Потеряетесь.
Стрелец
Вы склонны взваливать на свои плечи ношу гораздо более тяжкую, чем следовало бы. Когда, наконец, наступит долгожданный перекур, подумайте хорошенько, а стоит ли продолжать в том же духе?
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Козерог
Сегодня вы можете случайно обнаружить у себя нешуточный дар предвидения. Не стоит лихорадочно искать у себя в родословной цыган, вы просто будете наблюдательнее других и способнее в сопоставлении и анализе мелких событий.
Водолей
Луна должна принести вам вдохновение, но случиться это может в самый неудобный момент. К этому стоит быть готовым.
Рыбы
Сегодня вы склонны будете биться головой в незапертые двери. Прежде чем впадать в панику, проверьте, в какую сторону они открываются.