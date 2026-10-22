Вселенная на их стороне: три знака зодиака ждут хорошие перемены

В данный момент ваша жизнь складывается прекрасно, Водолеи. Это не значит, что так бывает всегда, но в пятницу, под влиянием Луны в Овне, вы сможете быть уверены: сейчас в вашем мире все хорошо. Вы почувствуете, словно сама Вселенная благословляет вас, и жаловаться на это точно не станете.