Вселенная на их стороне: три знака зодиака ждут хорошие перемены
23 октября 2026 года три знака зодиака получат особую поддержку Вселенной. Самое время полюбить себя и поверить в собственные силы!
Под влиянием Луны в Овне представители этих знаков почувствуют себя настоящими любимчиками Вселенной. Им покажется, что все обязательно наладится и что они сами смогут многое для этого сделать. В пятницу они будут чувствовать себя прекрасно и выглядеть соответствующе.
Овен
Овнам не так уж много нужно, чтобы оказаться в прекрасном настроении. А когда Луна находится в их знаке, для этого требуется еще меньше. В пятницу вы почувствуете прилив уверенности в себе, который выведет вас на новый уровень.
Вы знаете, что ваше присутствие в этом мире имеет значение. Поэтому во время этого лунного транзита вы задумаетесь о том, что первый шаг к тому, чтобы сделать мир лучше, - научиться по-настоящему хорошо относиться к себе. И это действительно отличное начало!
23 октября вы почувствуете поддержку космоса, потому что в этот период вам будет казаться, что вы не способны ошибиться. Все, за что вы беретесь, будет получаться, а это еще больше укрепит ваш оптимистичный настрой. Продолжайте в том же духе и используйте благословение Вселенной по максимуму!
Водолей
Вы создали для себя собственный маленький рай. Пусть значительная его часть существует лишь в вашем воображении - вас это совершенно не беспокоит. А мнение окружающих волнует еще меньше. Вы всегда были человеком со своим взглядом на мир, и ничье мнение этого не изменит.
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В данный момент ваша жизнь складывается прекрасно, Водолеи. Это не значит, что так бывает всегда, но в пятницу, под влиянием Луны в Овне, вы сможете быть уверены: сейчас в вашем мире все хорошо. Вы почувствуете, словно сама Вселенная благословляет вас, и жаловаться на это точно не станете.
Вы знаете наверняка: ничто не заставит вас отказаться от мечты. Вы уже давно идете выбранным путем, и для вас это доказательство того, что Вселенная на вашей стороне. Разве могло быть иначе, если все складывается так удачно?
Телец
Тельцы и без того обладают огромной внутренней силой, которую ничто не может остановить. Но под влиянием Луны в Овне эта сила приобретет особенно позитивное направление, и окружающие это заметят. Именно такого мощного лунного импульса вам сейчас и не хватало.
В этот день ваши благие намерения наконец начнут воплощаться в жизнь. Вас не будет покидать ощущение, что происходит нечто вроде божественного вмешательства. Вселенная протягивает вам руку помощи, и вы с радостью ее принимаете.
Как еще можно создавать вокруг себя столько прекрасного? В пятницу станет очевидно, что Вселенная направила на вас свой свет. А то, как вы им воспользуетесь, поможет подарить окружающим любовь и оставить в их сердцах неизгладимый след.
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Вы используете эти космические дары по максимуму - и правильно делаете. Они выпадают не каждый день, и вы это прекрасно понимаете.