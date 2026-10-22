Где в Латвии детям дадут конфеты на Хэллоуин? Появилась интерактивная карта

Одна из главных традиций Хэллоуина - охота за сладостями. Однако далеко не в каждом доме маленьких сладкоежек встречают с распростертыми объятиями. Чтобы детям было проще найти тех, кто готов их угостить, в этом году в Латвии создали интерактивную карту домов, где будут рады гостям в праздничный вечер. Жители, желающие присоединиться к инициативе, также могут отметить на карте собственный адрес.