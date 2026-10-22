Где в Латвии детям дадут конфеты на Хэллоуин? Появилась интерактивная карта
Где в Латвии детям будут рады на Хэллоуин и угостят их сладостями? Теперь это можно узнать с помощью специальной интерактивной карты. Идея, изначально рассчитанная только на жителей Елгавы, неожиданно объединила уже более 1800 домов по всей стране.
Одна из главных традиций Хэллоуина - охота за сладостями. Однако далеко не в каждом доме маленьких сладкоежек встречают с распростертыми объятиями. Чтобы детям было проще найти тех, кто готов их угостить, в этом году в Латвии создали интерактивную карту домов, где будут рады гостям в праздничный вечер. Жители, желающие присоединиться к инициативе, также могут отметить на карте собственный адрес.
Каждый дом, где ждут маленьких охотников за сладостями, обозначен символом тыквы. Если нажать на него, можно узнать, в какое время разрешено приходить за угощениями, а также ознакомиться с дополнительными инструкциями. Некоторые хозяева даже придумали пароли или установили определенное количество стуков в дверь, которое необходимо соблюсти, чтобы получить сладости.
Идея из Елгавы объединила всю Латвию
Создатели карты - Кришьянис Дзалбе и Рихард Эдельс. Изначально проект предназначался исключительно для жителей Елгавы, однако идея неожиданно получила широкий отклик и превратилась в общенациональную инициативу.
За десять дней до Хэллоуина свои дома на карте отметили уже более 1800 человек. Все они готовы принимать детей и угощать их сладостями.
Чтобы добавить свой дом, необходимо выбрать адрес на карте и подтвердить его с помощью ссылки, полученной по электронной почте. В дальнейшем с ее помощью можно будет изменить указанную информацию.
Создатели карты предупреждают, что все добавленные адреса будут удалены 2 ноября.
Читайте продолжение после рекламы
Полиция призывает родителей позаботиться о безопасности
Вместе с тем Государственная полиция Латвии призывает родителей заранее обсудить с детьми правила безопасности и договориться о маршруте прогулки.
Самым маленьким участникам охоты за сладостями рекомендуется отправляться за угощениями в сопровождении взрослых.