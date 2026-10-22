"Я не брендоман": Майя Силова о любимых вещах, модных привычках и необычном образе на Riga Fashion Week
21 октября в комплексе Zunda Towers прошел второй день Riga Fashion Week. Otkrito побывал на показах дизайнеров из разных стран и пообщался с известной латвийской телеведущей Майей Силовой.
После необычного открытия на яхтенной пристани ExPorto, где модели дефилировали по деревянному настилу на фоне Даугавы, Riga Fashion Week переместилась в Zunda Towers. Здесь гостей ждали новые коллекции, интересные дизайнерские решения и возможность познакомиться с творчеством представителей международной модной индустрии.
В программу второго дня вошли показы эстонских брендов N-20 и Nora Isle, итальянского DEKEL, а также презентация Play Sustain, объединившая трех польских дизайнеров - Якуба Сухару (Jakub Suchara), Милоша Ятельницки (Miłosz Jatelnicki) и Матеуша Ягодзиньски (Mateusz Jagodziński).
Второй день Riga Fashion Week:
Каждая коллекция отличалась своим характером и подходом к моде. На подиуме можно было увидеть самые разные образы: от нарядов в оттенках хаки и откровенных платьев с сетчатыми элементами до ярких платьев с объемными бантами. Особенно запомнился выход модели в шубе и горнолыжных очках - довольно неожиданное сочетание для модного показа. Дизайнеры явно не боялись экспериментировать, удивляя зрителей необычными деталями и смелыми решениями.
Не менее любопытно было наблюдать и за гостями мероприятия. Многие пришли в тщательно продуманных нарядах, поэтому модная атмосфера ощущалась не только на подиуме, но и за его пределами.
Среди гостей второго дня Riga Fashion Week была известная латвийская телеведущая, журналист и эксперт моды Майя Силова. Otkrito удалось пообщаться с ней и узнать, как она выбирала наряд для мероприятия, какой стиль предпочитает в повседневной жизни и без чего никогда не выходит из дома.
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Интервью с Майей Силовой:
Свой образ Майя с улыбкой описала как стиль "лисички" - именно так его назвала ее подруга. И хотя в наряде присутствовал леопардовый принт, спорить с таким определением телеведущая не стала.
"Как сказала моя подруга, я в стиле лисички. Ну, я не могу с ней не согласиться. Хотя здесь мы видим леопард, но если подруга говорит, что это лисичка, значит, надо слушать подругу", - пошутила Силова.
По словам Майи, подготовка к подобным мероприятиям всегда занимает определенное время. Ведь нужно не только выбрать подходящую одежду, но и продумать весь образ, а иногда и несколько раз переодеться.
При этом в прохладную погоду для нее особенно важен комфорт. Именно поэтому в нынешнем сезоне телеведущая с удовольствием выбирает вещи с искусственным мехом.
"Я мерзлявая очень. Так что вот эти все искусственные меха и детали мне очень подходят. Я имею в виду по температуре. А так подходит или нет - судить вам", - с улыбкой отметила она.
В повседневной жизни Майя отдает предпочтение свободному и классическому стилю. Особую любовь она испытывает к жакетам, которые считает одной из главных вещей своего гардероба. По ее словам, у нее уже есть готовые комплекты одежды, поэтому обычно она знает, что наденет.
Из модных брендов сейчас ей особенно нравятся аксессуары Bottega Veneta. Однако Силова признается, что громкое имя на этикетке для нее далеко не главное.
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"Я не брендоман. Я люблю классные стильные вещи, но в целом я обожаю классику. Главное, чтобы классика была модная, современная", - рассказала телеведущая.
А на вопрос Otkrito, без какой вещи она никогда не выходит из дома, Майя ответила с юмором: "Без совести и без телефона".
Неделя моды продолжается
Программа второго дня Riga Fashion Week не ограничилась модными показами. Гостей также ждали мастер-класс по макияжу, презентация латвийского бренда Keymono, выставки, дискуссия о поддержке молодых дизайнеров и вечерняя вечеринка. Таким образом, Неделя моды объединила не только дизайнеров и моделей, но и представителей разных направлений творческой индустрии.
Осенняя Неделя моды в Риге продлится до 24 октября. В следующие дни основные показы переместятся в культурное пространство Hanzas Perons, где свои коллекции представят дизайнеры из Латвии, Литвы и других стран. Среди участников - Natalija Jansone, Szczygiel, RainSisters, BAE by Katya Shehurina и другие бренды.