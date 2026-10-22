Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 22 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Кажется, назрел серьезный и откровенный разговор, а уж в какой области - вам виднее. Не откладывайте его.
Телец
Сегодня ваша внутренняя сила будет столь велика, что она могла бы вызвать материализацию чувственных идей, если бы вы умели приложить ея в нужном направлении. Доверяйте предчувствиям, сегодня они вам не солгут.
Близнецы
Сегодня, когда у вас появится острое желание над кем-нибудь пошутить (а уж в том, что оно появится, можете не сомневаться), приложите максимум усилий, чтобы жертва не смогла потом вас вычислить. Возможны последствия.
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Рак
Ваше изысканное остроумие с легким оттенком язвительности сегодня не будет иметь успеха. Более того, проявляя его на людях, вы рискуете своим здоровьем. Если не можете сдержаться - язвите по телефону.
Лев
Ваше плечико кому-то очень понадобится сегодня. На нем будут плакать. Оденьтесь соответствующе.
Дева
Сегодня у вас, возможно, разыграется фантазия. Так что, увидев парочку розовых крокодильчиков, не спешите сразу вызывать неотложку, это не белая горячка.
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Весы
Если вы будете не согласны с чем-то, что будет происходить сегодня, не молчите, скажите об этом вслух. Впоследствии это очень вам пригодится, даже если сегодня вас и не послушают.
Скорпион
Сократите круг общения на сегодняшний день. Вы будете очень уязвимы эмоционально и присутствие рядом с вами большого количества людей перенесете с трудом.
Стрелец
Сегодня вас здорово расстроит друг. Вам придется потратить немало времени если не на решение его проблемы, то хотя бы на то, чтобы его утешить.
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Козерог
Сегодня вам предстоит день, полный борьбы с непониманием в как рядах близких вам людей так и среди прочих. Возможно, вы его так и не победите.
Водолей
На одном желании далеко не уедешь, хотя, если бы научиться использовать энергию желаний, то повсеместно отпала бы необходимость в добыче нефти. Придется предпринимать активные действия.
Рыбы
Сегодня вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе, постарайтесь найти выход чувствам, но, желательно, мирный.