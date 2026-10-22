"Такого никогда не было!" В Латгале заметили неожиданную тенденцию среди туристов
Фото: из личного архива
В этом туристическом сезоне Нора и Владимир столкнулись с различными трудностями.
Образ жизни

"Такого никогда не было!" В Латгале заметили неожиданную тенденцию среди туристов

Отдел Lifestyle

Jauns.lv

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В связи с возможными угрозами безопасности этим летом туристические предприятия Латгале пережили сезон, который отличался от предыдущих лет. Руководитель усадьбы Лиелборне (Lielbornes muiža) Нора Пойша-Данилова рассказала, что необычно большое количество бронирований поступало в самый последний момент.

Говоря об итогах прошедшего сезона, она отметила: "Если оценивать весь сезон в целом, то в итоге результат был хорошим, но мог быть намного лучше. В этом сезоне мы проводили различные маркетинговые кампании и были очень активны. Поэтому думаю, что благодаря нашей активности, которая не ослабевает на протяжении всего сезона, в итоге сезон оказался хорошим, но мы ожидали гораздо большего".

Весной пережили ужасный спад

"Май был ужасным - спад составил 90%. В июне ситуация была такой, что перед Яновым днем мы думали сами куда-нибудь уехать отдохнуть, например, в Литву или еще куда-то, потому что особого смысла работать не было. Потребность в рабочей силе была минимальной. В итоге мы немного изменили стратегию на праздники Лиго и разрешили гостям оставаться даже на одну ночь, что, конечно, в праздничные дни влечет за собой довольно большие дополнительные расходы на работу. Так мы хоть как-то смогли привлечь людей и на Яни".

В свою очередь, июль и август стали для предприятия хорошими месяцами.

Фото: из личного архива
Весной некоторые туристы опасались за свою безопасность, поэтому бронирований было мало, но во второй половине лета компания работала очень активно.
Весной некоторые туристы опасались за свою безопасность, поэтому бронирований было мало, но во второй половине лета компания работала очень активно.

"Ты только не сердись, но спрашивают, есть ли подвал"

Почему май оказался таким ужасным и сезон начался так плохо? "У нас были дроны", - объяснила руководитель предприятия.

22 мая компания отмечала 30-летие, но даже коллеги из Риги в то время беспокоились о безопасности. Предприятие работает в двух местах: в Аугшдаугавском крае находятся гостиница, кемпинг и другие туристические объекты, а в Риге - школа, где иностранцев обучают русскому языку.

Юбилей отмечали в усадьбе Лиелборне, и рижские коллеги - преподаватели и административный персонал - выразили обеспокоенность по поводу безопасности. Перед поездкой руководитель школы сказала: "Ты только не сердись, но спрашивают, есть ли подвал на случай чего".

Люди действительно сильно беспокоились

"Даже те люди, которые находятся к нам очень близко, понимают, что руководство на месте, живо-здорово и все идет своим чередом, все равно боялись. В итоге они приехали, но вопрос безопасности вызывал серьезное беспокойство".

Сама семья чувствовала себя хорошо. Ее члены считают себя здравомыслящими людьми и понимают, что вероятность того, что из-за полетов дронов произойдет что-то плохое, очень мала.

В безопасности чувствовала себя и младшая дочь, которой 10 лет. Родители много разговаривают с ней и о вопросах безопасности. Когда в школе девочка пережила учебную тревогу, рядом были дети, которые плакали и не понимали, что происходит, - они оказались не подготовлены к такой ситуации, рассказала Пойша-Данилова. "Наша девочка была очень спокойна. Она сказала, что все понимала и знала. Мы чувствовали себя в безопасности и до сих пор чувствуем".

Приехали абсолютно все, кто уже заплатил

Говоря о том, насколько безопасно чувствовали себя туристы, Пойша-Данилова отметила: "В мае у нас никто ничего не отменил. В основном мы работаем с международными системами бронирования, а там в наших настройках нельзя отказаться от бронирования в последний момент. Поэтому, даже если бы человек отказался, он все равно потерял бы деньги".

Таким образом, многие туристы придерживались следующей стратегии: деньги все равно не вернуть, поэтому ждем до последнего и едем, если все в порядке.

"Не было ни одного человека, который не приехал бы к нам из-за ситуации с безопасностью, хотя уже заплатил. Они не отменяли бронирования. Абсолютно все, кто заплатил, в итоге приехали".

На предприятии также побывала группа туристов из Швейцарии. Ее руководители признали, что перед поездкой в Латгале швейцарцы тоже обсуждали вопросы безопасности, но в итоге группа приехала в полном составе.

"Но они признали, что об этом вопросе знали и за пределами страны, о ситуации рассказывали в СМИ, и они были в курсе происходящего".

Фото: из личного архива
Родители также много говорили со своими детьми о вопросах безопасности.
Родители также много говорили со своими детьми о вопросах безопасности.

Никогда в жизни такого не было

К сожалению, в мае вообще не было новых бронирований. Однако некоторые клиенты приезжали, бронируя отдых в последний момент. В связи с этим в этом году предприниматели заметили резкое отличие от предыдущих сезонов.

В июле и августе в течение трех, а то и четырех выходных дней 30% бронирований на субботние вечера поступали в пятницу вечером или в субботу утром. "Такого никогда не было!" Столь высокой доли бронирований в последний момент раньше не наблюдалось.

"Наши клиенты ждали до последнего, убеждались, что все в порядке, и только после этого ехали. Таковы наши наблюдения. Ситуация была совершенно иной. Никогда в жизни такого не было". Обычно большинство посетителей бронируют отдых заранее.

Конечно, и в этом году были клиенты, которые заблаговременно бронировали места для отдыха, однако очень большая доля бронирований на выходные поступала в последний момент.

Этим летом незадолго до выходных семья видела, что свободными остаются еще довольно много номеров. Но затем внезапно, в пятницу вечером или в субботу утром, заполнялось 30% номеров.

Пойша-Данилова призналась, что работать в таких условиях было очень трудно. "Но было и преимущество: вся наша семья работает на месте. Поэтому справляться было немного проще. Не приходилось постоянно полагаться только на сотрудников".

Не возникало серьезных сложностей из-за того, что работникам предоставляли выходные, чтобы они могли поработать в собственном саду или заняться другими делами, а затем внезапно поступала информация о большом количестве новых бронирований. "Конечно, нужно быть готовыми. Номера должны быть чистыми. Тут вообще не о чем говорить. Но если говорить о предложении ресторана, то нам пришлось справляться своими силами, потому что невозможно было заранее знать, сколько будет гостей. Разумеется, всегда нужно быть готовыми приготовить еду и на 10, и на 30 человек. Было интересно", - вспоминала предпринимательница о трудностях, с которыми столкнулась этим летом.

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