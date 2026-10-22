"Такого никогда не было!" В Латгале заметили неожиданную тенденцию среди туристов

В безопасности чувствовала себя и младшая дочь, которой 10 лет. Родители много разговаривают с ней и о вопросах безопасности. Когда в школе девочка пережила учебную тревогу, рядом были дети, которые плакали и не понимали, что происходит, - они оказались не подготовлены к такой ситуации, рассказала Пойша-Данилова. "Наша девочка была очень спокойна. Она сказала, что все понимала и знала. Мы чувствовали себя в безопасности и до сих пор чувствуем".