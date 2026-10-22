"Такого никогда не было!" В Латгале заметили неожиданную тенденцию среди туристов
В связи с возможными угрозами безопасности этим летом туристические предприятия Латгале пережили сезон, который отличался от предыдущих лет. Руководитель усадьбы Лиелборне (Lielbornes muiža) Нора Пойша-Данилова рассказала, что необычно большое количество бронирований поступало в самый последний момент.
Говоря об итогах прошедшего сезона, она отметила: "Если оценивать весь сезон в целом, то в итоге результат был хорошим, но мог быть намного лучше. В этом сезоне мы проводили различные маркетинговые кампании и были очень активны. Поэтому думаю, что благодаря нашей активности, которая не ослабевает на протяжении всего сезона, в итоге сезон оказался хорошим, но мы ожидали гораздо большего".
Весной пережили ужасный спад
"Май был ужасным - спад составил 90%. В июне ситуация была такой, что перед Яновым днем мы думали сами куда-нибудь уехать отдохнуть, например, в Литву или еще куда-то, потому что особого смысла работать не было. Потребность в рабочей силе была минимальной. В итоге мы немного изменили стратегию на праздники Лиго и разрешили гостям оставаться даже на одну ночь, что, конечно, в праздничные дни влечет за собой довольно большие дополнительные расходы на работу. Так мы хоть как-то смогли привлечь людей и на Яни".
В свою очередь, июль и август стали для предприятия хорошими месяцами.
"Ты только не сердись, но спрашивают, есть ли подвал"
Почему май оказался таким ужасным и сезон начался так плохо? "У нас были дроны", - объяснила руководитель предприятия.
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22 мая компания отмечала 30-летие, но даже коллеги из Риги в то время беспокоились о безопасности. Предприятие работает в двух местах: в Аугшдаугавском крае находятся гостиница, кемпинг и другие туристические объекты, а в Риге - школа, где иностранцев обучают русскому языку.
Юбилей отмечали в усадьбе Лиелборне, и рижские коллеги - преподаватели и административный персонал - выразили обеспокоенность по поводу безопасности. Перед поездкой руководитель школы сказала: "Ты только не сердись, но спрашивают, есть ли подвал на случай чего".
Люди действительно сильно беспокоились
"Даже те люди, которые находятся к нам очень близко, понимают, что руководство на месте, живо-здорово и все идет своим чередом, все равно боялись. В итоге они приехали, но вопрос безопасности вызывал серьезное беспокойство".
Сама семья чувствовала себя хорошо. Ее члены считают себя здравомыслящими людьми и понимают, что вероятность того, что из-за полетов дронов произойдет что-то плохое, очень мала.
В безопасности чувствовала себя и младшая дочь, которой 10 лет. Родители много разговаривают с ней и о вопросах безопасности. Когда в школе девочка пережила учебную тревогу, рядом были дети, которые плакали и не понимали, что происходит, - они оказались не подготовлены к такой ситуации, рассказала Пойша-Данилова. "Наша девочка была очень спокойна. Она сказала, что все понимала и знала. Мы чувствовали себя в безопасности и до сих пор чувствуем".
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Приехали абсолютно все, кто уже заплатил
Говоря о том, насколько безопасно чувствовали себя туристы, Пойша-Данилова отметила: "В мае у нас никто ничего не отменил. В основном мы работаем с международными системами бронирования, а там в наших настройках нельзя отказаться от бронирования в последний момент. Поэтому, даже если бы человек отказался, он все равно потерял бы деньги".
Таким образом, многие туристы придерживались следующей стратегии: деньги все равно не вернуть, поэтому ждем до последнего и едем, если все в порядке.
"Не было ни одного человека, который не приехал бы к нам из-за ситуации с безопасностью, хотя уже заплатил. Они не отменяли бронирования. Абсолютно все, кто заплатил, в итоге приехали".
На предприятии также побывала группа туристов из Швейцарии. Ее руководители признали, что перед поездкой в Латгале швейцарцы тоже обсуждали вопросы безопасности, но в итоге группа приехала в полном составе.
"Но они признали, что об этом вопросе знали и за пределами страны, о ситуации рассказывали в СМИ, и они были в курсе происходящего".
Никогда в жизни такого не было
К сожалению, в мае вообще не было новых бронирований. Однако некоторые клиенты приезжали, бронируя отдых в последний момент. В связи с этим в этом году предприниматели заметили резкое отличие от предыдущих сезонов.
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В июле и августе в течение трех, а то и четырех выходных дней 30% бронирований на субботние вечера поступали в пятницу вечером или в субботу утром. "Такого никогда не было!" Столь высокой доли бронирований в последний момент раньше не наблюдалось.
"Наши клиенты ждали до последнего, убеждались, что все в порядке, и только после этого ехали. Таковы наши наблюдения. Ситуация была совершенно иной. Никогда в жизни такого не было". Обычно большинство посетителей бронируют отдых заранее.
Конечно, и в этом году были клиенты, которые заблаговременно бронировали места для отдыха, однако очень большая доля бронирований на выходные поступала в последний момент.
Этим летом незадолго до выходных семья видела, что свободными остаются еще довольно много номеров. Но затем внезапно, в пятницу вечером или в субботу утром, заполнялось 30% номеров.
Пойша-Данилова призналась, что работать в таких условиях было очень трудно. "Но было и преимущество: вся наша семья работает на месте. Поэтому справляться было немного проще. Не приходилось постоянно полагаться только на сотрудников".
Не возникало серьезных сложностей из-за того, что работникам предоставляли выходные, чтобы они могли поработать в собственном саду или заняться другими делами, а затем внезапно поступала информация о большом количестве новых бронирований. "Конечно, нужно быть готовыми. Номера должны быть чистыми. Тут вообще не о чем говорить. Но если говорить о предложении ресторана, то нам пришлось справляться своими силами, потому что невозможно было заранее знать, сколько будет гостей. Разумеется, всегда нужно быть готовыми приготовить еду и на 10, и на 30 человек. Было интересно", - вспоминала предпринимательница о трудностях, с которыми столкнулась этим летом.