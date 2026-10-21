Белла Хадид повторила откровенный образ Бритни Спирс спустя 25 лет
30-летняя супермодель Белла Хадид привлекла внимание необычным нарядом на вечеринке после показа Victoria's Secret в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет она выбрала прозрачное кружевное мини-платье, практически повторяющее знаменитый образ Бритни Спирс 2001 года. Спустя четверть века культовый наряд поп-принцессы снова оказался в центре внимания модной прессы.
После масштабного показа Victoria's Secret, состоявшегося 18 октября, Белла Хадид отправилась на закрытую вечеринку в знаменитый отель Chateau Marmont. Для мероприятия модель выбрала облегающее черное мини-платье из полупрозрачного кружева с длинными рукавами и высоким воротником. Под ним были видны черный бюстгальтер и трусики, а завершали образ остроносые туфли на каблуках, узкие солнцезащитные очки и миниатюрная сумочка.
Модные обозреватели Vogue и Harper's Bazaar сразу заметили сходство с одним из самых запоминающихся выходов Бритни Спирс. В 2001 году 19-летняя певица появилась на церемонии MTV Video Music Awards в практически таком же кружевном мини-платье Dolce & Gabbana. Тогда откровенный наряд стал одной из самых обсуждаемых деталей красной дорожки.
Однако Белла не стала копировать образ до мельчайших деталей. Если Бритни сочетала прозрачное платье с короткими облегающими шортами и босоножками с тонкими ремешками, то супермодель выбрала более минималистичное белье и классические черные туфли. Отличались и прически: Спирс предпочла слегка небрежную укладку, тогда как Хадид появилась с объемными светлыми локонами.
Для самой Беллы Хадид этот вечер тоже стал особенным. Модель открыла показ Victoria's Secret в эффектном зеленом комплекте с огромными крыльями, украшенными цветами, а позднее появилась на подиуме в белоснежном наряде с плиссированной юбкой и воздушными крыльями.