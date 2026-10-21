Белла Хадид повторила откровенный образ Бритни Спирс спустя 25 лет

Однако Белла не стала копировать образ до мельчайших деталей. Если Бритни сочетала прозрачное платье с короткими облегающими шортами и босоножками с тонкими ремешками, то супермодель выбрала более минималистичное белье и классические черные туфли. Отличались и прически: Спирс предпочла слегка небрежную укладку, тогда как Хадид появилась с объемными светлыми локонами.