ВИДЕО: модели над Даугавой и деревянный подиум - как прошел первый день Riga Fashion Week

Одной из участниц открытия стала молодая латвийская дизайнер Katrīna Ermanoviča, представившая коллекцию Lost in Time ("Затерянные во времени"). Для нее участие в Riga Fashion Week стало дебютом. Свои работы также продемонстрировал бренд Szczygiel, представляющий Великобританию и Польшу. В отличие от латвийской дебютантки, этот бренд уже знаком публике Рижской недели моды. Третьим участником стал итальянский бренд Dekel, который впервые присоединился к Riga Fashion Week.