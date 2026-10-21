Первый день Riga Fashion Week 2026
20 октября осенняя сессия Рижской недели моды началась с необычного модного показа на яхтенной пристани ExPorto. Деревянный настил длиной 100 ...
ФОТО, ВИДЕО: дефиле на фоне заката у Даугавы - как прошел первый день Riga Fashion Week
20 октября в столице стартовала Riga Fashion Week. В комплексе ExPorto модели представили три коллекции, дефилируя по деревянному настилу на фоне Даугавы. Otkrito побывал на открытии, увидел необычные показы и пообщался с блогером Арсением Паалом.
Вечер начался со встречи приглашенных гостей. На территории комплекса ExPorto собрались представители модной индустрии, блогеры, известные личности и любители моды. Пока все ожидали начала дефиле, гости общались, фотографировались, угощались шампанским и демонстрировали собственные наряды.
Особое внимание привлекала площадка мероприятия. Вместо привычного подиума организаторы выбрали деревянный настил длиной около 100 метров, расположенный на пристани яхт. Модели дефилировали на фоне заката у Даугавы, а вечерняя Рига и пришвартованные яхты создавали атмосферу, которую сложно повторить в обычном зале.
Открытие Riga Fashion Week:
Несмотря на необычное место проведения, само дефиле оказалось довольно коротким. Все три показа заняли примерно 30 минут. Модели поочередно выходили на деревянный настил, демонстрировали наряды и возвращались обратно, уступая место следующим участникам.
Одной из участниц открытия стала молодая латвийская дизайнер Katrīna Ermanoviča, представившая коллекцию Lost in Time ("Затерянные во времени"). Для нее участие в Riga Fashion Week стало дебютом. Свои работы также продемонстрировал бренд Szczygiel, представляющий Великобританию и Польшу. В отличие от латвийской дебютантки, этот бренд уже знаком публике Рижской недели моды. Третьим участником стал итальянский бренд Dekel, который впервые присоединился к Riga Fashion Week.
Среди гостей открытия был и блогер Арсений Паал, который в разговоре с Otkrito рассказал, сколько времени потратил на подготовку к мероприятию, как выбирает одежду и что считает самым ценным в своем гардеробе.
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Интервью с Арсением Паалом:
Оказалось, что на создание образа для одного из главных модных событий осени ему понадобилось всего 15 минут.
"На самом деле вообще буквально минут 15", - признался Арсений. По его словам, если заранее есть идея будущего образа, собрать его не составляет большого труда.
Свой наряд для открытия Недели моды блогер описал весьма необычно - "темная мафия".
При этом Арсений признался, что не гонится за дорогими брендами и предпочитает сочетать совершенно разные вещи. Что-то уже давно находилось в его гардеробе, что-то досталось по наследству, а некоторые элементы образа были куплены недавно. Например, на мероприятие он пришел в ботинках Zara.
На вопрос о самой дорогой вещи в гардеробе блогер ответил, что вообще не привык тратить на одежду огромные суммы.
"У меня, мне кажется, ни одной вещи свыше 400-500 евро, наверное, нету", - рассказал он.
Не оказалось у Арсения и конкретной иконы стиля. Он признался, что редко ориентируется на знаменитостей и предпочитает самостоятельно выбирать одежду, которая подходит именно ему. При этом вдохновение блогер находит в окружающих людях, прежде всего в друзьях.
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"Икона стиля - каждый человек, который со мной общается и является моим другом", - поделился он.
А вот в повседневной жизни Арсений предпочитает более сдержанные образы. По его словам, чаще всего он выбирает классику, строгую и официальную одежду, поскольку считает, что профессионализм должен проявляться в том числе и во внешнем виде.
Открытие Riga Fashion Week стало не только возможностью познакомиться с новыми коллекциями, но и поводом для светской встречи. Для многих приглашенных гостей подобные мероприятия - это возможность пообщаться с представителями модной индустрии, встретить знакомых и, конечно, продемонстрировать собственный стиль.
После завершения дефиле желающие могли продолжить вечер в ресторане Shiyuzu, однако для этого требовалось заранее забронировать столик.
Открытие стало лишь первым событием осенней Riga Fashion Week, которая продлится до 24 октября. В следующие дни модная программа продолжится на других площадках столицы. В частности, показы запланированы в Zunda Towers и культурном пространстве Hanzas Perons. Свои коллекции представят дизайнеры и бренды из Латвии и других европейских стран.