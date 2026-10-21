Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 21 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам довольно трудно будет с кем-либо о чем-либо договориться. Если переговоры имеют для вас хоть малейшее значение, постарайтесь их отложить.
Телец
Коллектив - великая сила. И пусть каждый по отдельности будет не совсем доволен результатом, в целом все получится очень даже неплохо.
Близнецы
Сегодня вам захочется одновременно и пуститься в авантюру, и обеспечить себе надежные тылы. Проведите этот день с семьей за городом.
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Рак
Сегодня вы можете столкнуться с такой неприятностью, как повальная, ничем не оправданная спешка. Как это ни смешно, причина подобного поведения окружающих вполне может заключаться в вашем настроении.
Лев
Сегодня лучше быть вежливым, чем искренним. Ваша правдивость оценена не будет.
Дева
Пусть яркие краски расцветят сегодняшний день. Цветовая гамма нынче будет иметь особое влияние на ваше настроение, и лучше, чтобы она была повеселее. Что касается важных дел, намеченных на сегодня, о них лучше забыть сразу, ничего толкового у вас, пожалуй, не получится.
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Весы
В последние дни вы здорово издергались, пора отдохнуть. Успокойтесь, расслабьтесь. Лучше всего провести этот день на свежем воздухе.
Скорпион
Сегодня вы вряд ли сможете заслужить репутацию компанейского человека. Окружающие могут оказаться довольно назойливы, так что лучше от них на время скрыться.
Стрелец
Сегодня вам придется задавать много вопросов. Не забывайте, что для того, чтобы получить хороший ответ, необходимо правильно и четко сформулировать вопрос.
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Козерог
Причастны вы к этому или нет, но события резко поменяют и темп и направление. Для получения простого и понятного результата придется произвести не совсем тривиальную последовательность действий.
Водолей
Суеверия - очень привлекательный способ объяснять неудачи. Однако небольшое мозговое усилие - и часть ваших проблем разрешится. Не болтайте сегодня слишком много. Болтун - находка для шпиона.
Рыбы
Сегодня вам может оказаться довольно трудно продуктивно воспринимать, а уж тем более обрабатывать, какую-либо информацию. Лучше бы, конечно, заставить этим заниматься кого-нибудь другого.