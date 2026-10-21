Внимание: ретроградный Меркурий, да еще и в Скорпионе! Прогноз астролога Иланы Баньке

В то же время в этот период ретроградной будет и Венера, выдвигая на первый план вопросы отношений и ценностей. Прежняя договоренность теперь выглядит иначе: ты вкладываешь время, заботу, возможно, даже деньги, но что получаешь взамен? Согласие, данное когда-то, не означает, что тебя и сейчас устраивает то, на что ты тогда согласился. Отговорка "мы же всегда так делали" больше не убеждает, если привычный порядок обходится тебе слишком дорого.