Внимание: ретроградный Меркурий, да еще и в Скорпионе! Прогноз астролога Иланы Баньке
Ты спрашиваешь, все ли в порядке, получаешь ответ "да!" и... не веришь. Ответили слишком быстро? Или, наоборот, почему такая долгая пауза? Может быть, тон показался подозрительным? Вроде бы все сказано ясно, но так и тянет поискать скрытый смысл. С 24 октября по 13 ноября Меркурий будет ретроградным в знаке Скорпиона, который в астрологии связывают с проницательностью, тайнами и стремлением докопаться до скрытого.
Пока новостные порталы и социальные сети заполняют привычные объяснения ретроградного Меркурия и советы на этот период, я предлагаю обратить внимание на другое: где заканчиваются слова собеседника и начинаются твои собственные предположения. Подозрения любят детали: одна пауза, неловкое слово, непривычно короткий ответ - и история уже начинает складываться сама собой...
"Мы всегда так делали" больше не аргумент
В астрологии ретроградный Меркурий символизирует возвращение к прежним разговорам и решениям, которые мы считали окончательными. Знак Скорпиона, в свою очередь, усиливает желание выяснить даже то, что осталось за кадром. Иногда у поиска скрытого смысла есть вполне конкретная причина: происходящее больше не соответствует тому, что ты понял из предыдущего разговора. Твое "я помогу" постепенно превратилось в обязанность, а попытка обсудить это вызывает удивление: почему вдруг что-то не так?
В то же время в этот период ретроградной будет и Венера, выдвигая на первый план вопросы отношений и ценностей. Прежняя договоренность теперь выглядит иначе: ты вкладываешь время, заботу, возможно, даже деньги, но что получаешь взамен? Согласие, данное когда-то, не означает, что тебя и сейчас устраивает то, на что ты тогда согласился. Отговорка "мы же всегда так делали" больше не убеждает, если привычный порядок обходится тебе слишком дорого.
Здесь темы обеих ретроградных планет пересекаются: важно выяснить, одинаково ли вы понимаете достигнутые договоренности, и оценить, по-прежнему ли они соответствуют потребностям обоих. Это принесет гораздо больше пользы, чем возвращение к старым упрекам и попытки доказать, кто прав.
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От подозрений к ясности
Не каждая пауза в разговоре скрывает тайну, и не каждый уклончивый ответ свидетельствует о том, что от тебя что-то утаивают. Если услышанное не дает тебе покоя, не спеши с выводами. От того, как ты задашь вопрос, во многом зависит и то, как продолжится разговор. Есть большая разница между началом разговора со слов "ты что-то скрываешь" и фразой "я понял, что мы будем принимать это решение вместе".
Это также подходящее время, чтобы вернуться к вопросам, которые раньше откладывались, перепроверить противоречивую информацию или наконец решить затянувшуюся проблему. Исследовательский склад ума Скорпиона здесь может стать союзником: иногда при более глубоком изучении открывается нечто совершенно неожиданное.
Астрологический фон. Меркурий связывают с общением, обучением, торговлей и документами. В ретроградный период в этих сферах традиционно советуют быть готовыми к задержкам, ошибкам, исправлениям и необходимости уточнять условия. Меркурий в Скорпионе способствует сосредоточенному и аналитическому мышлению, однако иногда человек зацикливается на одной версии событий и стремится копать все глубже. Ретроградная Венера, в свою очередь, побуждает пересмотреть отношения, привычки в расходовании денег и все, что мы считаем ценным.
Учитывай, что общий астрологический фон обозначает актуальные темы, однако их личное значение и проявление определяются индивидуальной натальной картой каждого человека.
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