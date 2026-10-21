Почему, несмотря многочисленные измены мужа, 55-летняя латвийка считает свой брак успешным
35 лет брака, трое детей, двое внуков и бесчисленные измены мужа. Пока многие женщины в подобной ситуации задумались бы о разводе, 55-летняя Беате выбрала другой путь - принять неверность супруга и сохранить семью.
В этом году у Беате сразу два юбилея: ей исполнится 55 лет, а ее браку с Улдисом - 35. Имена обоих героев изменены по просьбе женщины.
Воспитание троих детей и достижение финансового благополучия были далеко не самыми сложными испытаниями в их семейной жизни. Гораздо труднее оказалось справляться с любовными похождениями мужа. На протяжении всего брака Улдис заводил романы на стороне - иногда более серьезные, иногда менее значительные.
В первые годы Беате устраивала скандалы, била посуду и угрожала разводом. Но со временем ее отношение к происходящему изменилось.
- Многие читательницы, наверное, будут в ужасе от твоей истории. Во многих семьях измена считается абсолютно неприемлемой и непростительной. А ты решила поступить иначе?
- Только кажется, что измены никто никогда не прощает. Я тоже читаю разные женские форумы в Facebook. Стоит кому-нибудь узнать, что у мужа появилась любовница, как остальные сразу начинают кричать, что нужно разводиться. Но на самом деле разводятся немногие. Особенно если есть маленькие дети и никаких других разногласий в браке.
- А у вас с Улдисом действительно нет других разногласий?
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- Нет. Но так было не всегда. Мы поженились очень молодыми, когда были в розовых очках. Дети тоже появились практически сразу, один за другим.
В первый раз я поймала Улдиса на измене, когда была беременна вторым ребенком. У него начался роман с какой-то бывшей одноклассницей. Я была возмущена, собрала ребенка и на последних месяцах беременности уехала к родителям в деревню. Я была совершенно уверена, что разведусь. Но Улдис умолял меня вернуться и приезжал почти каждый день. Клялся, что больше никогда так не поступит. Вскоре после рождения второго ребенка я сдалась и простила его.
Около полугода в нашем доме царила идиллия. Затем от подруг я услышала, что моего мужа видели с одной из наших общих знакомых. Я проверила, что происходит, - все стало ясно. Я снова собрала детей и уехала к родителям. Улдис опять просил прощения и клялся, что подобное больше никогда не повторится. Я простила. Примерно через полгода все повторилось. И так снова и снова.
- И в какой-то момент ты смирилась? Или это не совсем правильное слово?
- В какой-то момент я настолько развила в себе детективные способности, что могла бы открыть целое агентство по разоблачению неверных мужей (смеется).
Однако прошло много долгих лет, прежде чем я поняла, что, скорее всего, очень многого просто не знаю. А еще несколько лет понадобилось, чтобы осознать: изматывать себя и детей постоянными переживаниями совершенно бессмысленно.
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Мне многое помогла понять одна известная в Латвии в то время специалист по отношениям. Только тогда я начала осознавать, что у нас с мужем разные сексуальные темпераменты. Мне время от времени нужен секс - скорее для того, чтобы чувствовать нежность со стороны партнера. Улдису же нравятся адреналин и эксперименты. Меня это совершенно не интересует. Но во всем остальном мы подходили друг другу.
Он был и остается прекрасным отцом. Когда неожиданно выяснилось, что у нас будет третий ребенок, я решила: все, теперь я хочу провести эту беременность в спокойствии и гармонии и научиться ценить то, что у меня есть. А у меня был заботливый муж, с которым мы добились довольно высокого уровня благосостояния. У меня был красивый дом, замечательные дети и спокойная, гармоничная повседневная жизнь. Мы могли позволить себе путешествовать и возить детей на различные занятия.
Кроме того, у Улдиса большая и очень дружная семья. Его родственники любят меня и заботятся о наших детях. Мы отмечаем большие семейные праздники. И я подумала: неужели я лишу детей всего этого только потому, что Улдис время от времени развлекается с какой-нибудь женщиной? Нет, нет и еще раз нет!
Они выросли в крепкой семье. Сейчас у нас с Улдисом уже двое внуков. Все дети с удовольствием приезжают к нам в гости и называют наш дом своим настоящим домом. Мы вместе отмечаем праздники и путешествуем. Что же я за мать, если лишу своих детей всего этого?
- Ты думаешь, что за эти долгие годы, когда дети подросли, у них ни разу не возникло подозрений, что папа ведет себя не совсем так, как положено?
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- Разве что они помнят скандалы, которые происходили, когда были маленькими, а я еще совершенно не приняла ситуацию. Когда дети стали достаточно взрослыми, чтобы все понимать, Улдис ради них тоже начал вести себя осторожнее. По вечерам он всегда возвращался домой, выходные и праздники проводил с нами.
Я, конечно, интуитивно чувствовала, когда у него снова начинался роман. Наверное, такое просто невозможно совсем не замечать. Но я никак этого не показывала.
- И тебе никогда не хотелось, как говорится, отхлестать его мокрой тряпкой для посуды?
- С каждым годом все меньше. Должна сказать, что в последние годы секс стал для меня еще менее важным, чем раньше. Допускаю, что, будь я женщиной с более сильным сексуальным темпераментом, все могло бы сложиться иначе.
У меня много увлечений, свой бизнес, путешествия, дети, внуки и действительно комфортная жизнь. Я просто не думаю ни о чем другом.