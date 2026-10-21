Почему, несмотря многочисленные измены мужа, 55-летняя латвийка считает свой брак успешным

Он был и остается прекрасным отцом. Когда неожиданно выяснилось, что у нас будет третий ребенок, я решила: все, теперь я хочу провести эту беременность в спокойствии и гармонии и научиться ценить то, что у меня есть. А у меня был заботливый муж, с которым мы добились довольно высокого уровня благосостояния. У меня был красивый дом, замечательные дети и спокойная, гармоничная повседневная жизнь. Мы могли позволить себе путешествовать и возить детей на различные занятия.