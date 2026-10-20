Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 20 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы и ваш внутренний мир можете стать для кого-то неразрешимой загадкой. Поможете ли вы этому человеку разобраться или воспользуетесь ситуацией в собственных целях - целиком зависит от вашего вкуса.
Телец
Сегодня вы можете впасть в страшный грех - вас обуяет гордыня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, не стоит, а вот извиниться вечером перед всеми теми, кого успеете обидеть за день, придется.
Близнецы
Ваш партнер сегодня будет изо всех сил стараться вам угодить, что не может не радовать. Вас ожидает подарок или захватывающая новость. Вы с оптимизмом смотрите в завтрашний день.
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Рак
Пусть люди примут вас сегодня таким, как вы есть, и пусть им будет хуже, если они этого делать не желают. Не пытайтесь изменить в себе что-то лишь потому, что эта черта у кого-то вызвала неудовольствие.
Лев
Сегодня к вам и вашим действиям будет проявлен повышенный интерес со стороны. Скорректируйте их соответствующим образом.
Дева
Легкий беспорядок рискует превратиться в совсем не легкий. Лучше быть готовым к тому, что придется принимать меры по его ликвидации. Впрочем, все не так страшно, как кажется.
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Весы
Было бы желание, а уж возможность и силы у вас найдутся. Придется срочно чего-нибудь возжелать - не пропадать же даром такому дню, когда вы практически всемогущи.
Скорпион
Сегодня вы, вероятно, будете всем недовольны. Не без оснований, конечно, но вам-то от этого лучше не станет, да и не изменится ничего. День обещает быть противным.
Стрелец
Сегодня вам придется принять некое решение, причем желательно это дело не откладывать, ибо найдется кому принять его за вас. Жизнь не станет вас ждать, если вам придет в голову задержаться.
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Козерог
Сегодня вы забудете обо всех своих проблемах - вам предстоит занятие настолько интересное, что о них просто некогда будет вспоминать.
Водолей
Не позвольте упрямству или непониманию, а этим вы и будете грешить сегодня, обречь вас на одиночество. Лучше уступить.
Рыбы
Сегодня лучшей инвестицией в дело собственного благополучия будет любое бескорыстное деяние. Воздастся вам, конечно, не сразу, но когда-нибудь - непременно.