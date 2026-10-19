Во второй половине октября жизнь пяти знаков зодиака заметно улучшится

Окружающие все чаще обращаются к ним за советом и помощью, поскольку ценят их знания и опыт. Поначалу такое внимание может утомлять, но в перспективе оно принесет пользу. Вскоре профессиональные заслуги Тельцов могут отразиться и на доходах. Не стоит стесняться проявлять инициативу: она способна привести к повышению.