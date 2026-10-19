Спектакль "Эрик и Анна" в Театре Чехова (2026)
17 октября в аркаде Театра Чехова состоялась премьера спектакля "Эрик и Анна" режиссера Дж. Дж. Джилинджера - истории о дружбе, ...
ФОТО: в Театре Чехова прошла премьера спектакля "Эрик и Анна" о дружбе и любви
17 октября в аркаде театра Чехова состоялась премьера спектакля "Эрик и Анна" режиссера Дж. Дж. Джилинджера - истории о дружбе, любви и чувствах, в которых не так просто разобраться.
Эрик и Анна дружат с самого детского сада. Они привыкли заботиться друг о друге и уверены, что знают друг о друге абсолютно все. Но действительно ли это так? И насколько хорошо они понимают собственные чувства?
Новый спектакль по пьесе эстонского драматурга Тима Янсона предлагает зрителям задуматься о дружбе, одиночестве, любви и том, что мы по-настоящему ценим в близких людях.
"Отношения похожи на танец. Сделав неожиданный шаг, можно нарушить существующее равновесие. Но разве не стоит попробовать?" - размышляет режиссер Дж. Дж. Джилинджер.
Зрителей ждут неожиданные повороты, столкновение ценностей и непростые вопросы, возникающие в любых отношениях.
Главные роли исполняют актеры Театра Чехова Наталия Живец и Анатолий Фечин.
Ближайшие показы: 29 и 30 октября, 28 и 29 ноября, 2, 29 и 30 декабря.
Спектакль идет на русском языке с субтитрами на латышском и английском.