ФОТО: премьера фильма "Красный амбар" собрала трех президентов Латвии и других важных гостей

"В фильме красный амбар превращается в своеобразное место очищения латышской нации - пространство, где встречаются история, искусство и власть. Через судьбы Раймонда Стапранса и его отца мы показываем, как отказ от демократии и политической этики может привести к краху как отдельного человека, так и государства. Но Стапранс - художник, который сохранил внутреннюю свободу и независимость мышления. И это особенно важно сегодня", - рассказывает режиссер Петерис Крылов.