Премьера фильма "Красный амбар"
В рамках Рижского международного кинофестиваля в воскресенье, 18 октября, в Большом зале кинотеатра Splendid Palace состоялась премьера документального фильма режиссера ...
ФОТО: премьера фильма "Красный амбар" собрала трех президентов Латвии и других важных гостей
В воскресенье, 18 октября, в Большом зале кинотеатра Splendid Palace состоялась премьера документального фильма режиссера Петериса Крылова "Красный амбар". Среди гостей были действующий президент Латвии Эдгар Ринкевич, а также два его предшественника - Валдис Затлерс и Эгилс Левитс.
В центре фильма - латвийский художник-эмигрант Раймонд Стапранс, в судьбе которого переплелись личный опыт и драматические повороты истории Латвии. Для съемок на берегу Балтийского моря построили красный амбар, который после завершения работы над фильмом разобрали. Он стал символическим пространством, где пересекаются искусство, история и власть.
"В фильме красный амбар превращается в своеобразное место очищения латышской нации - пространство, где встречаются история, искусство и власть. Через судьбы Раймонда Стапранса и его отца мы показываем, как отказ от демократии и политической этики может привести к краху как отдельного человека, так и государства. Но Стапранс - художник, который сохранил внутреннюю свободу и независимость мышления. И это особенно важно сегодня", - рассказывает режиссер Петерис Крылов.
В начале советской оккупации Стапранс бежал в США, где стал признанным живописцем и драматургом. Его история раскрывается в фильме не только через документальные материалы, но и через образы исторических личностей, которых воплотили на экране Имантс Страдс, Каспарс Звигулис и другие актеры. Стапранс предстает перед зрителем как художник и мыслитель, глубоко интересующийся историей Латвии, хотя большую часть жизни он провел по другую сторону океана.
Фильм стал одним из мероприятий, посвященных 100-летию Раймонда Стапранса. Жизнь и творчество художника также раскрывает недавно вышедшая книга Иевы Струки "46 эпизодов с и без иронии". Кроме того, в Латвийском национальном художественном музее до 17 января 2027 года открыта выставка "Раймонд Стапранс. Архитектура тишины".
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Руководитель фонда Mākslai vajag telpu Катрина Яунупе отмечает, что в программе к столетию художника было важно не только почтить его память, но и показать, что его идеи могут рассказать о современном обществе.
"Даже живя по другую сторону океана, Стапранс на протяжении всей жизни сохранял независимый и нередко неудобный взгляд на Латвию и ее историю. Фильм Петериса Крылова позволяет заново увидеть эту точку зрения и продолжить разговор о вопросах, которые по-прежнему важны для нашего общества", - сказала она.
Перед премьерой, 13 октября, в день 100-летия Раймонда Стапранса, в художественном музее Zuzeum состоялась дискуссия о создании фильма. В ней участвовали режиссер, соавтор сценария Иева Струка, творческая команда картины, историк Гинтс Апалс и члены семьи Стапранса. Гости мероприятия посмотрели трейлер фильма и познакомились с картинами художника из коллекции Яниса Зузанса, которые экспонировались в Zuzeum до 18 октября.
"Красный амбар" снят на студии VFS Films. Продюсер фильма - Улдис Цекулис, авторы сценария - Петерис Крылов и Иева Струка.
После премьеры фильм планируют показывать в кинотеатрах Латвии, домах культуры и на других площадках.