Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 19 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Убедитесь, что не забыли включить в планы на сегодняшний день хоть полчаса отдыха, а если забыли - немедленно исправьте ошибку. Вы рискуете себя загонять.
Телец
Сегодня вы будете высоко, и, что немаловажно, по достоинству, оценены окружающими. Причем рассматриваться будут как внешние признаки, экстерьер, так сказать, так и богатство, и разнообразие вашего внутреннего мира.
Близнецы
Как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. По крайней мере, не стоит пытаться сделать это за один раз. Разбейте вашу задачу на последовательность более-менее решаемых вопросов, иначе так и останетесь ни с чем.
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Рак
Не бойтесь сообщить о своих чувствах человеку, к которому вы их питаете (это касается любого вида чувств). Сегодня как раз тот день, когда это следует сделать.
Лев
Сегодняшний день хорош для того, чтобы засучить рукава и броситься на очередной непаханный участок работ. Возможно, вам даже удастся не только начать, но и довести начатое до ума.
Дева
Сегодня не так важна будет новость, как то, как она была получена. Можете не обращать большого внимания на устные сообщения, но все, что передается с помощью письма, стоит принять к сведению.
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Весы
Избегайте всего неизведанного и, в особенности, незнакомцев. Сегодня велики шансы быть обиженным.
Скорпион
Над вами зависла некоторая угроза, опасность которой можно предотвратить, если заняться этим вопросом немедленно. Тихо забиться в угол, дабы смиренно ожидать расплаты за ошибки вы всегда успеете.
Стрелец
Сегодня вы будете неоправданно эмоциональны. Придется сдерживать себя, чтобы не спровоцировать никому не нужный конфликт.
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Козерог
Попробуйте сегодня что-нибудь новенькое, все равно в какой области, а можно во всех сразу. Вдруг что путное получится?
Водолей
Если вас сегодня угораздит угодить в центр всеобщего внимания, постарайтесь использовать момент с максимальной выгодой. Кто знает, скоро ли еще подобная возможность подвернется?
Рыбы
Сегодня вам придется столкнуться с проблемой постоянного наличия зрителя. Трудно, конечно, жить под чьим-то бдительным оком. Если у вас нет возможности его прикрыть, покажите ему такое, чтобы оно расхотело за вами наблюдать добровольно.