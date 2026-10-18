Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2026 года для всех знаков зодиака

Любовь и отношения. Романтическая сфера выйдет на первый план. Тем, кто состоит в отношениях, полезно вспомнить, что именно объединяло вас в начале знакомства. Старые разногласия могут снова напомнить о себе, но это шанс разобраться в них более честно. Одинокие Весы могут получить внимание от человека из прошлого или неожиданно возобновить прежнее общение.