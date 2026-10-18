Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 18 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Будьте разумны, не пилите сук, на котором имеете счастье находиться. Не так уж на нем и плохо. А как внизу - еще не известно. Пока.
Телец
Сегодня вы будете просто неотразимы. Любое ваше слово или движение будет привлекать восторженные взгляды. Беда только, что восхищение может сделать окружающих робкими, а это, согласитесь, скучновато.
Близнецы
Сегодня вам следует быть по возможности более практичным, нежели обычно. Даже самый маленький каприз может обернуться не самыми приятными последствиями.
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Рак
Сегодня вы будете остры умом и скоры на построение планов. Вы их записывайте что ли, а то потом вспомнить не сможете - обидно будет.
Лев
Сегодня вы проснетесь с песнями, и в таком же состоянии ляжете спать. Вам будет везти буквально во всем.
Дева
Сегодняшний день идеален для восстановления давно утерянных связей. Велика вероятность встретить очень старых знакомых.
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Весы
Сегодня вам следует обратить больше внимания на проблему сохранения секретов вашей работы. Подумайте о будущем. Попытайтесь обезопасить себя от неприятностей, связанных с излишним распространением информации.
Скорпион
Сегодня вы, если пожелаете, легко сможете превратить свою привлекательность и обаяние в грозное оружие. Рекомендуется вовремя остановиться, пока улов не стал уж слишком велик. Не солить же их, в самом деле.
Стрелец
Сегодняшний день будет с каждым часом все волшебнее, и, если вы, конечно, сами не пожелаете прогнать это наваждение, останется таким до глубокой ночи.
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Козерог
Сегодня вы можете по простоте душевной допустить промах, которому сами бы, возможно, и не придали значения. К сожалению, оный промах весьма плачевным образом скажется на дальнейшем течении событий.
Водолей
Наслаждайтесь приятными мелочами. Хотя вполне возможно, что среди означенных мелочей попадется и весьма увесистый экземпляр. В таком случае не забудьте его сфотографировать, а то ведь будете потом хвастаться - не поверят.
Рыбы
Этот день должен быть осиян лучами вашего альтруизма. Не сможете обеспечить такового - пеняйте на себя.