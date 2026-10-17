3 знака зодиака вступают в новую, невероятно мощную эпоху

Да, именно таким будет этот день, и он поведет вас прямо к жизни, о которой вы мечтаете. Вы не собираетесь жить по чужим правилам, особенно если они не имеют ничего общего с вашей реальностью. Вы никогда не отличались склонностью подчиняться чужим представлениям о том, как нужно жить, и 18 октября ничего не изменится.