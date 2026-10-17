3 знака зодиака вступают в новую, невероятно мощную эпоху
18 октября 2026 года для трех знаков зодиака начнется новый, очень мощный этап. Нас ждет прилив позитивной энергии и возможность вновь поверить в то, что впереди действительно светлое будущее.
Овен
Соединение Венеры и Лилит объединяет красоту и силу. Овны, у вас оно пробуждает желание отвернуться от всего мрачного и неприятного. В конце концов, смотреть на это действительно тяжело!
Вы осознали, что очень многое зависит от того, как мы воспринимаем происходящее. Поддаваться ли постоянному потоку негатива - это наш собственный выбор. В воскресенье вы решите больше не поддаваться ему, и это заметно изменит вашу жизнь к лучшему.
Теперь вы настроены мыслить позитивно, и это меняет все. Именно такой подход открывает перед вами новую эпоху преобразований. Лилит и Венера вместе образуют мощный союз, который в вашем гороскопе обещает принести немало хорошего.
Скорпион
Скорпионы, это ваша жизнь, и сейчас настал момент действовать. В воскресенье, когда Венера соединится с Лилит, вы почувствуете острую необходимость вернуть себе контроль над собственной судьбой и оставаться собой. Вы больше не хотите позволять другим управлять вашей жизнью и отказываетесь быть пешкой в чужой игре.
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Для вас начинается новая эпоха, в которой вы сможете уверенно противостоять негативу. Мы все знаем, насколько сильным он бывает, но теперь вы наконец осознаете собственную силу и научитесь использовать ее.
Вы сами себе хозяева и направляете свою жизнь и будущее в нужную сторону. Вы знаете, что для вас лучше, и перестаете обращать внимание на чужие слова, которые отвлекают вас от цели или тянут назад. Теперь чужое мнение больше не влияет на ваши решения. В этой новой, мощной эпохе все будет иначе.
Водолей
Водолеи, начало новой, мощной эпохи в вашей жизни связано прежде всего с осознанием собственной силы. Когда в воскресенье Венера соединится с Лилит, вы наконец вернете себе эту силу.
Да, именно таким будет этот день, и он поведет вас прямо к жизни, о которой вы мечтаете. Вы не собираетесь жить по чужим правилам, особенно если они не имеют ничего общего с вашей реальностью. Вы никогда не отличались склонностью подчиняться чужим представлениям о том, как нужно жить, и 18 октября ничего не изменится.
Бунтарская энергия Лилит идеально вписывается в вашу жизнь: она помогает вам оставаться верными своим чувствам и убеждениям. В этот период вы перестанете сомневаться в себе и позволять чужому мнению влиять на ваши решения. Именно эта внутренняя сила помогает вам раскрыться. Действуйте смело и используйте возможности новой эпохи по максимуму.