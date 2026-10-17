Без смартфонов, но со светом зажигалок: Placebo вернули Ригу в музыкальные 90-е

Placebo была основана в 1994 году после знакомства вокалиста, композитора и мультиинструменталиста Брайана Молко с гитаристом и клавишником Стефаном Олсдалом. Они и сегодня составляют неизменное ядро коллектива. За 30 лет группа продала около 14 миллионов записей. Все восемь ее студийных альбомов вошли в первую двадцатку британского альбомного чарта, а 15 синглов попадали как минимум в первую сороковку хит-парада.