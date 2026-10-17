Концерт рок-группы Placebo в Xiaomi Arēna (16.10.2026)
Вечером 16 октября британская альтернативная рок-группа Placebo выступила на сцене Xiaomi Arena в Риге в рамках специального тура, посвященного 30-летию ...
Без смартфонов, но со светом зажигалок: Placebo вернули Ригу в музыкальные 90-е
Британская рок-группа Placebo отметила 30-летие особенным концертом в Риге: поклонники услышали песни с первых альбомов коллектива, а организаторы попросили зрителей не пользоваться телефонами и не снимать выступление. Неожиданно публика почти полностью поддержала эту идею - и на несколько часов вернулась в эпоху, когда музыку слушали, а не снимали на смартфоны.
Вечером в пятницу, 16 октября, британская альтернативная рок-группа Placebo выступила на сцене Xiaomi Arēna в Риге в рамках специального тура, посвященного 30-летию коллектива. Музыканты предложили поклонникам вернуться к началу своей карьеры и вспомнить песни, которые стали классикой группы. В центре концертной программы оказались композиции с первых двух альбомов - "Placebo", выпущенного в 1996 году, и "Without You I'm Nothing", вышедшего в 1998-м. Именно эти пластинки помогли коллективу занять свое место в мире альтернативного рока и стали важной частью музыкальной культуры 90-х.
Зажигалки вместо экранов смартфонов
Особую атмосферу концерту придала просьба организаторов не пользоваться телефонами и не снимать происходящее на видео. К удивлению, публика почти полностью прислушалась к этому пожеланию, хотя отдельные исключения все же были.
Вместо того чтобы смотреть выступление через экраны смартфонов, зрители наслаждались музыкой и моментом. Во время более медленных композиций в руках публики снова зажигались огоньки зажигалок - совсем как в молодости, когда концерты воспринимались иначе.
Получилось настоящее погружение в прошлое: ощущение, будто время ненадолго повернулось вспять, к эпохе, когда люди приходили на выступления ради музыки, а не ради видеозаписей для социальных сетей.
Хиты, которые стали визитной карточкой Placebo
В юбилейном туре особое внимание уделено композициям, которые в свое время выделялись прямолинейностью, провокационностью и смелостью затрагивать темы, нечасто обсуждавшиеся в популярной музыке. Среди самых известных песен Placebo - "Nancy Boy", "Teenage Angst", "36 Degrees", "Every You Every Me", "Pure Morning", "You Don't Care About Us" и "Without You I'm Nothing".
Читайте продолжение после рекламы
В середине 90-х, когда на британской сцене доминировал брит-поп, Placebo выделялись необычным звучанием, андрогинным визуальным образом и текстами о сексуальности, психическом здоровье, психоактивных веществах и противоречиях молодости.
Фронтмен группы Брайан Молко в те годы бросал вызов общественным представлениям о гендерных ролях и сексуальности благодаря песне "Nancy Boy" и собственному сценическому образу. Позднее музыкант объяснял, что коллектив стремился смущать публику и использовать свой образ в том числе как способ выразить политическую позицию.
Placebo возвращаются к дебютному альбому
Юбилейные мероприятия сопровождает специальное переиздание дебютной пластинки Placebo под названием "Placebo RE". В обновленную версию вошли все десять оригинальных песен, которые были переработаны и улучшены, а также две композиции, ранее включенные в качестве бонусных треков.
Группа описывает новое издание как своеобразную режиссерскую версию альбома. Музыканты вернулись к оригинальным записывающим лентам и использовали опыт, накопленный за три десятилетия выступлений. Цель заключалась не в том, чтобы изменить первоначальную сущность пластинки, а в том, чтобы показать, как звучание песен развивалось за годы исполнения на сцене.
Placebo была основана в 1994 году после знакомства вокалиста, композитора и мультиинструменталиста Брайана Молко с гитаристом и клавишником Стефаном Олсдалом. Они и сегодня составляют неизменное ядро коллектива. За 30 лет группа продала около 14 миллионов записей. Все восемь ее студийных альбомов вошли в первую двадцатку британского альбомного чарта, а 15 синглов попадали как минимум в первую сороковку хит-парада.
Читайте продолжение после рекламы
Юбилейный концерт в Риге стал возможностью не только вспомнить музыкальные истоки Placebo, но и убедиться, что песни 90-х по-прежнему объединяют слушателей разных поколений.