Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 17 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Если получится не очень хорошо, не расстраивайтесь. У них получилось бы не лучше.
Телец
Сегодняшний день будет для вас легким и приятным. Радость будет приносить буквально все - от работы до общения с горячо любимой тещей/свекровью/и т.д..
Близнецы
Сегодня окружающие будут нервны в следствие озабоченности проблемой, которая вас, собственно, не касается. Так и не суйте в нее носа, вам вполне достаточно своих.
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Рак
Меж реальностью и тем, что вы себе представляете, принципиальной разницы нет, однако ситуация гораздо менее опасна, чем вы думаете. Вы практически ничем не рискуете.
Лев
Ваши планы на сегодняшний день могут поколебаться под давлением внешних сил. Придется побороться, если вы все-таки хотите претворить их в жизнь.
Дева
Ваши ожидания должны оправдаться, только не стоит уступать неблагоразумным требованиям. Взаимные обязательства - штука может и не самая веселая, зато позволит чувствовать себя увереннее.
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Весы
Сегодня вы будете на редкость нетерпеливы. Это может вызвать массу никому не нужных вопросов о причинах оного состояния, так что имеет смысл постараться нетерпение скрыть.
Скорпион
Сегодня вы, возможно, будете смотреть на жизнь с некоторым разочарованием. Вы с удовольствием повесили бы на все двери табличку "Не беспокоить, злая собака".
Стрелец
Сегодня ваша задача - понять, а не изменить ситуацию. Поняв, вы сможете к ней приспособиться, а это обойдется гораздо меньшими усилиями, нежели любая, даже самая минимальная попытка внести коррективы. И, кстати, принесет куда больше пользы.
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Козерог
Сегодня вы будете целиком погружены в собственные мысли и действия, и никакие внешние раздражители никакого воздействия на вас оказать не смогут. Разве что, случится что-то уж совсем неординарное. Этого, однако, произойти не должно.
Водолей
Ваше обаяние сегодня работать не будет, надеяться на него не стоит. Неловкие ситуации, вероятность возникновения которых будет весьма велика, спустить на тормозах не удастся. Нынче придется быть строгим как к себе так и к окружающим.
Рыбы
Сегодняшний день будет отмечен сильным влиянием Луны, которая заставит вас метаться из угла в угол, все время менять решения и вообще вести себя крайне непредсказуемо. Очевидно, ни о каких важных делах сегодня и речи быть не может - запорете.