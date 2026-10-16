Настало время действовать: 3 знака зодиака вступают в очень удачный период
17 октября три знака зодиака почувствуют, что жизнь наконец-то начинает меняться к лучшему. Астрологический аспект Луны и Меркурия поможет развеять сомнения, увидеть ситуацию яснее и решиться на важные шаги. Для кого-то этот день станет началом по-настоящему удачного периода.
Близнецы
Когда в субботу Луна соединится с Меркурием, Близнецы могут внезапно осознать нечто настолько важное, что это способно полностью изменить их жизнь. Они больше не будут блуждать в темноте, которую сами же и создали. Какое облегчение!
Это также означает, что больше не останется оправданий. Возможно, именно в этом и заключается главная удача: Близнецы перестанут сами мешать себе двигаться вперед. Настало время действовать! С такой поддержкой удачи перед ними практически не будет преград, и они смогут добиться многого.
Меркурий, планета общения, традиционно оказывает положительное влияние на жизнь Близнецов, поскольку управляет их знаком. В этот день он вновь поможет им выбрать правильное направление. Наслаждайтесь новым удачным периодом - вы его заслужили!
Весы
Влияние Меркурия ощущают все знаки зодиака. Но когда в субботу планета общения соединится с Луной, Весы почувствуют его особенно сильно. В их жизни этот аспект станет катализатором перемен, поэтому стоит приготовиться к чему-то значительному.
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Будьте готовы к тому, что жизнь начнет меняться к лучшему. Примите эти перемены: они могут показаться настоящим подарком судьбы. Иными словами, 17 октября станет для Весов удачным днем. Постарайтесь использовать его возможности по максимуму.
То, что еще несколько дней назад вызывало у вас сомнения и непонимание, теперь станет совершенно ясным. Будто перед вами открылась прямая дорога, по которой можно мчаться на полной скорости. Вы готовы двигаться дальше, и осознание того, куда именно ведет ваш путь, принесет настоящее удовлетворение.
Водолей
Соединение Луны и Меркурия принесет Водолеям подтверждение правильности их выбора. Вы поймете, что решение, которое собираетесь принять, не просто верное - возможно, это самый ясный и обдуманный выбор за долгое время. Даже если вы не искали одобрения со стороны, такая подсказка свыше окажется весьма кстати.
Вы решили смотреть на мир позитивно и не поддаваться постоянному потоку негатива. Честно говоря, вы уже устали от него. Вам не нравится, что мрачные мысли захватывают все больше пространства в жизни, и вы не собираетесь позволять им поглотить себя. Конечно, сказать об этом проще, чем сделать.
В мире слишком много негатива, но в эту субботу вы сможете сознательно отказаться от него. Именно так соединение Луны и Меркурия придаст вам сил. Оно напомнит, что вы имеете право чувствовать то, что чувствуете, и сами можете выбирать, с каким настроем жить. Вы вправе быть счастливыми и смотреть на мир с оптимизмом. Как только вы это осознаете, начнется новый, удачный этап вашей жизни.