Настало время действовать: 3 знака зодиака вступают в очень удачный период

В мире слишком много негатива, но в эту субботу вы сможете сознательно отказаться от него. Именно так соединение Луны и Меркурия придаст вам сил. Оно напомнит, что вы имеете право чувствовать то, что чувствуете, и сами можете выбирать, с каким настроем жить. Вы вправе быть счастливыми и смотреть на мир с оптимизмом. Как только вы это осознаете, начнется новый, удачный этап вашей жизни.