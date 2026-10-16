"20 лет хотел, чтобы жизнь закончилась". Латвиец отправился пешком вокруг света и нашел новую цель

Как рассказал Кристиан, за почти 200 дней путешествия у него было совсем немного дней отдыха. В Австралии он выделил на отдых и организацию поездки всего два дня - по одному до и после пересечения равнины Налларбор. Этот участок протяженностью около 1200 километров считается одним из самых сложных на маршруте: здесь нет продуктовых магазинов и населенных пунктов, а по пути встречается лишь около девяти автозаправочных станций с мотелями.