"20 лет хотел, чтобы жизнь закончилась". Латвиец отправился пешком вокруг света и нашел новую цель
200 дней в пути, почти 9000 километров пешком и в среднем 12 часов ходьбы ежедневно - так сегодня выглядит жизнь латвийца Кристиана Карклиньша. Он поставил перед собой амбициозную цель - обойти пешком весь мир. Но за этим впечатляющим испытанием скрывается гораздо более личная история - мужчина признался, что около 20 лет боролся с нежеланием жить. Теперь же он наконец нашел цель, ради которой каждое утро с радостью просыпается и продолжает путь.
Как рассказал Кристиан, за почти 200 дней путешествия у него было совсем немного дней отдыха. В Австралии он выделил на отдых и организацию поездки всего два дня - по одному до и после пересечения равнины Налларбор. Этот участок протяженностью около 1200 километров считается одним из самых сложных на маршруте: здесь нет продуктовых магазинов и населенных пунктов, а по пути встречается лишь около девяти автозаправочных станций с мотелями.
В Северной Америке последний вынужденный день отдыха был 78 дней назад. Тогда из-за лесных пожаров Кристиану пришлось изменить запланированный маршрут. С тех пор он прошел около 3900 километров без единого выходного, преодолевая почти 50 километров в день.
По 80 часов в неделю на ногах и ночевки в палатке
Ежедневно Кристиан проводит в пути около 12 часов - примерно 80 часов в неделю. Его утро начинается около 6:30, а до восьми часов он старается уже выйти на маршрут. После долгого перехода тоже остается немало дел. Нужно восполнить около 4000 калорий, зарядить внешние аккумуляторы и найти подходящее место для ночлега.
Примерно 80% ночей путешественник проводит в палатке. Места, где можно безопасно ее установить, он ищет с помощью спутниковых карт Google. Однако даже после сотен километров о полноценном отдыхе он почти не задумывается.
"Нет такого варианта, чтобы пропустить день просто потому, что не хочется идти", - признается Кристиан.
Свое кругосветное путешествие он начал 29 марта этого года в австралийском городе Перте. Первый этап занял 86 дней: за это время мужчина пересек Австралию и преодолел около 4200 километров до Сиднея. Затем он прошел еще 450 километров в Новой Зеландии, а в июле отправился в Канаду, чтобы продолжить путешествие по Северной Америке. Сейчас Кристиан находится в американском штате Индиана и в ближайшие дни рассчитывает добраться до Огайо. По его прогнозам, к моменту прибытия в Нью-Йорк общий пройденный путь превысит 10 000 километров.
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Несмотря на огромную физическую нагрузку и продолжительные переходы, путешественник утверждает, что хорошо чувствует себя как физически, так и эмоционально.
Самое трудное испытание началось задолго до первого шага
На вопрос о том, что оказалось самым сложным за время путешествия и возникало ли желание все бросить, Кристиан отвечает неожиданно: самые тяжелые испытания остались позади, еще до начала маршрута.
"Самым трудным было 20 лет хотеть, чтобы жизнь закончилась, и годами просто ждать конца", - признается он.
Решиться на столь масштабное путешествие тоже было непросто. В последний вечер перед стартом Кристиан дважды едва не убедил себя отказаться от задуманного. А в первые недели постоянно искал причины, чтобы прекратить путь.
Однако с каждым пройденным километром желание продолжать становилось сильнее. "Чем больше пройдено, тем легче идти дальше", - говорит путешественник.
По его словам, изменения в собственном состоянии он почувствовал практически с самого начала. "Каждый день я счастлив - каждый день есть задача, есть цель по континентам и есть большая цель".
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"Раньше я не мог дождаться конца дня, а теперь мне не хватает времени!"
Кристиан не скрывает, что путешествие полностью изменило его отношение к жизни.
"Раньше я ничего не хотел от жизни - только чтобы она закончилась. Я не мог дождаться конца каждого дня, а теперь мне на все не хватает времени", - рассказывает он.
Сегодня повседневность обрела совершенно иной смысл. Кристиан надеется, что благодаря упорству ему удастся добиться действительно выдающегося результата. "Вместо того чтобы каждый день ходить по одному и тому же маршруту, я нашел свою нишу. Попробую войти в историю и оставить свой след на карте. Возможно, все это станет первым шагом к чему-то большему", - рассуждает он.
Одним из крупнейших достижений на сегодняшний день стало пересечение Австралии. Для этого потребовались не только физическая выносливость, но и жесткое планирование времени. Виза Кристиана действовала всего три месяца, поэтому ему приходилось проходить около 50 километров ежедневно. "Если бы что-то случилось или сломалось и задержало меня хотя бы на два дня, попытка установить рекорд закончилась бы", - объясняет путешественник.
До мирового рекорда еще 18 000 километров
Размышляя о том, что лично для него будет означать установление мирового рекорда, Кристиан признается: вероятно, это станет лишь началом новых испытаний.
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"Достижение рекорда будет означать, что мне придется искать более серьезные испытания, чтобы чувствовать себя хорошо", - считает он.
Впрочем, пока думать о следующих целях рано. До предполагаемого рекорда остается пройти еще около 18 000 километров, а впереди - больше года в дороге.
За путешествием Кристиана можно следить в интернете. На его интерактивной карте отмечен пройденный маршрут, который обновляется каждый раз, когда путешественник загружает новую активность в приложение Strava.
Большие пешие походы для Кристиана не в новинку. В 2023 году он менее чем за месяц обошел пешком Исландию, преодолев 1474 километра. А в 2016 году латвиец занял второе место в 136-километровом походе Колка - Дубулты.