Партнерство зарегистрировала первая однополая пара в Латвии
Первыми зарегистрировали свое партнерство у нотариуса Янис и Максим, которые живут вместе с 2019 года.
"Мы стали еще ближе". Как изменилась жизнь первой гей-пары, зарегистрировавшей отношения в Латвии
Янис Лоцс и Максим Ринго стали первой однополой парой в Латвии, официально зарегистрировавшей партнерство после вступления в силу нового закона. Прошло больше двух лет. Мужчины рассказали, как изменилась их жизнь, о чем они мечтают и почему по-прежнему надеются однажды заменить серебряные кольца золотыми.
Янис Лоцс и Максим Ринго стали первой однополой парой в Латвии, которая официально зарегистрировала свои отношения после вступления в силу нового закона о партнерстве. Это произошло 1 июля 2024 года. Изначально Максим и Янис не собирались становиться главными героями важного общественного события. Они планировали тихо зарегистрировать отношения у нотариуса, обменяться кольцами и отметить этот день в кругу друзей. Однако все получилось гораздо масштабнее. Их особенный день прошел в Латвийской национальной библиотеке в присутствии официальных лиц и представителей СМИ.
Теперь, спустя более двух лет, мужчины признаются: в повседневной жизни мало что изменилось, но эмоциональная связь между ними стала еще крепче. "Мы стали еще ближе друг к другу. Теперь можем не переживать, что, если с кем-то из нас что-то случится, у другого не будет никаких прав", - рассказал Янис журналу Kas Jauns.
По его словам, регистрация партнерства не привела к каким-либо кардинальным переменам в их повседневной жизни. Тем не менее оба теперь чувствуют большую ответственность друг за друга и сильнее переживают за своего партнера.
Собственное жилье, бизнес и мысли о детях
В последнее время Янис и Максим все чаще задумываются о будущем. Одна из их главных целей - приобрести недвижимость в Латвии. Кроме того, мужчины рассматривают возможность открыть небольшой бизнес.
Задумываются они и о расширении семьи. Оба признаются, что обсуждали возможность усыновления ребенка, однако пока этот вопрос не входит в число приоритетов. "Мы всегда приходим к выводу, что сейчас у нас просто нет на это времени", - говорит Янис.
Два года назад, регистрируя партнерство, мужчины обменялись серебряными кольцами. Тогда они объясняли, что украшения символизируют заложенный фундамент их совместной жизни. При этом Янис и Максим не скрывали мечты о том, что однажды в Латвии разрешат однополые браки. Тогда серебряные кольца можно будет заменить золотыми. Сохранилась ли эта мечта за прошедшие годы? "Да!" - уверенно отвечает Янис.
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Свадебное путешествие у пары уже состоялось. Правда, далеко ехать не пришлось: мужчины отправились в столицу соседней Литвы - Вильнюс. "Мы отметили наш праздник романтическим обедом в Вильнюсской телебашне", - рассказал Янис.
Выходные вместе и путешествия по Балтии
Янис и Максим стараются проводить как можно больше времени вместе. В выходные они любят выбираться за пределы Риги, ходить в кино или путешествовать с друзьями.
В последние годы им не удавалось уехать дальше стран Балтии, однако и здесь оказалось немало интересного. "Приятно видеть, сколько у нас действительно красивых мест, которые стоит посетить. И в Латвии, и у наших соседей", - говорит Янис.
При этом у каждого есть собственные увлечения. Максим любит играть с друзьями в коллекционную карточную игру Magic: The Gathering. Янис увлекается диджеингом на мероприятиях и вечерами настольных игр в компании друзей.
В Латвии стало спокойнее
По словам мужчин, сейчас они чувствуют себя в Латвии безопаснее и замечают, что общество стало немного более открытым и принимающим.
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"Не то чтобы на нас кто-то бросался на улице. Впрочем, такого не было и раньше, но здесь трудно судить, поскольку мы живем в столице", - отмечает Янис.
Практическую пользу зарегистрированного партнерства мужчины особенно ощущают в обычных бытовых ситуациях. Например, им больше не приходится беспокоиться о взаимных денежных переводах, связанных с общими расходами на жилье и другие повседневные нужды.
Для Яниса и Максимса партнерство стало не столько поводом менять привычный образ жизни, сколько возможностью чувствовать себя увереннее и спокойнее за будущее друг друга. А мечта о золотых кольцах остается с ними и сегодня.