"Мы стали еще ближе". Как изменилась жизнь первой гей-пары, зарегистрировавшей отношения в Латвии

Янис Лоцс и Максим Ринго стали первой однополой парой в Латвии, которая официально зарегистрировала свои отношения после вступления в силу нового закона о партнерстве. Это произошло 1 июля 2024 года. Изначально Максим и Янис не собирались становиться главными героями важного общественного события. Они планировали тихо зарегистрировать отношения у нотариуса, обменяться кольцами и отметить этот день в кругу друзей. Однако все получилось гораздо масштабнее. Их особенный день прошел в Латвийской национальной библиотеке в присутствии официальных лиц и представителей СМИ.