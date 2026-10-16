Фильмом "Неизвестная женщина" мощно стартовал Рижский кинофестиваль

Когда латвийский сопродюсер фильма Мадара Калниня вызвала на сцену кинотеатра Splendid Palace всех латвийских участников съемок, вышла целая толпа людей (и это еще при том, что многие не смогли прийти на премьеру). Датский продюсер сказал, что это уже вторая работа его студии в Риге, и он был просто поражен высочайшим профессионализмом латвийских киношников (ну, а то, что съемки в Латвии куда дешевле, чем на Западе, и так всем понятно).