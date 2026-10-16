Фильмом "Неизвестная женщина" мощно стартовал Рижский кинофестиваль
15 октября в кинотеатре Splendid Palace открылся 13-й Рижский международный кинофестиваль. Впереди - 10 дней кинопоказов и более 100 фильмов.
На церемонии открытия - традиционно лаконичной, без пафоса и долгих речей, - показали фильм датского режиссера Майи эль-Туки "Неизвестная женщина". Это решение организаторов вполне объяснимо. Во-первых, фильм стал триумфатором последнего Венецианского кинофестиваля: он получил главный приз "Золотой лев" и приз за лучшую женскую роль "Кубок Вольпи" для датской актрисы Матильды Аркелы.
Во-вторых, в создании этого фильма принимала участие Латвия. 25 из 28 съемочных дней прошли в Риге (правда, самого города на экране мы почти не видим - большая часть действия происходит внутри помещений). Производство фильма совместно с Nordisk Film Production обеспечивала наша Nafta Films, а съемки поддержали Латвийское агентство инвестиций и развития и программа софинансирования Рижской думы "Рижский кинофонд".
Когда латвийский сопродюсер фильма Мадара Калниня вызвала на сцену кинотеатра Splendid Palace всех латвийских участников съемок, вышла целая толпа людей (и это еще при том, что многие не смогли прийти на премьеру). Датский продюсер сказал, что это уже вторая работа его студии в Риге, и он был просто поражен высочайшим профессионализмом латвийских киношников (ну, а то, что съемки в Латвии куда дешевле, чем на Западе, и так всем понятно).
Для нашей страны это первая картина, которая не просто участвовала в главном конкурсе Венецианского кинофестиваля, но еще и победила в нем. Таким же успешным венецианский дебют оказался и для исполнительницы главной роли Матильды Аркелы: это ее первая большая роль в кино - и сразу такой успех. Но он абсолютно заслуженный: Матильда присутствует в кадре 99 процентов экранного времени, и от нее невозможно оторвать глаз.
Читайте продолжение после рекламы
А роль ей досталась наисложнейшая. Действие фильма происходит в Дании сразу после Второй мировой войны. Главная героиня Мария - бывшая горничная и одновременно няня в семье владельца перчаточной фабрики. Работа становится для нее мощным социальным лифтом: хозяин-вдовец видит в ней не только прислугу, но и эффектную женщину, и заботливую хозяйку, и внимательную мачеху для его маленькой дочери. Мария получает предложение руки и сердца, уже шьется свадебное платье…
Но у девушки темное прошлое - во время войны у нее был роман с немецким оккупантом. В Европе это называлось "горизонтальной коллаборацией", и таких женщин подвергали публичным унижениям - выставляли напоказ голыми, стригли налысо и рисовали на их телах свастику. Все это грозит и Марии.
Не будем раскрывать детали сюжета, заметим лишь, что фильм недаром получил такую положительную прессу и такие восторженные отзывы зрителей. Это действительно очень хорошее кино - умное, тонкое, человечное. С отлично рассказанной историей (что сегодня редкость), без потуг на "уникальное авторское видение". В хорошем смысле старомодное - очень внятное, неторопливое, без привычного сегодня клипового монтажа. Вроде бы простое, но совсем не простенькое, а, наоборот, многослойное, неоднозначное, без шаблонов и ярлыков, ставящее морально-этические вопросы и дающее зрителю возможность самому искать на них ответы.
Сразу после Риги фильм "Неизвестная женщина" отправляется на фестиваль в Лондоне, где он претендует на главный приз. Далее - традиционный сезон фестивалей и конкурсов: от BAFTA и Золотого глобуса до Оскара.
Читайте продолжение после рекламы
Хорошая новость - по окончании Рижского международного кинофестиваля "Неизвестная женщина" выйдет в наш прокат. Следите за рекламой.