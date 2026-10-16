Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 16 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Есть все основания полагать, что день окажется удачным в области финансов. Ваши шансы на то, чтобы увеличить личное благосостояние, весьма велики. Но все же не забывайте об осторожности.
Телец
Сегодня вы можете почувствовать себя Алисой, беседующей с Мартовским Зайцем. Слишком уж сложной задачей может оказаться вычленение осмысленной части из разговора, который вам придется поддерживать.
Близнецы
Сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы этого не хотелось. Чревато последствиями. Если же что-то малоприятное уже случилось, то сожаления лучше оставить на потом.
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Рак
Сегодняшний день будет характерен дружественной атмосферой, как дома, так и вне его пределов. От вас требуется только не нарушать ее.
Лев
Сегодня все будет не таким, как кажется. Если вы будете пребывать в уверенности, что понимаете ситуацию и даже можете предсказать чьи-то действия, это можно считать вернейшим признаком того, что вам ничего на самом деле не известно.
Дева
Сегодня вы получите огромное удовлетворение, ибо вам представится возможность с апломбом произнести "Я же говорил!". Но лучше пережить этот радостный момент молча, во избежание нелицеприятных высказываний в свой адрес.
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Весы
Сегодняшний день следует посвятить исправлению ошибок, наделанных ранее. Благо таковые всегда найдутся. Нынче их удастся завуалировать без особых проблем.
Скорпион
Остановитесь, прежде чем пересекать некую черту сегодня. Вы, возможно, слишком вольно распоряжаетесь тем, что имеете, как бы не пришлось об этом пожалеть.
Стрелец
Сегодня вы будете весь день спешить, несмотря на то, что спешить-то в общем и некуда. Зато сможете многое успеть, если, конечно, сумеете организовать собственные действия должным образом.
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Козерог
Вам пора вмешаться в происходящее и попытаться направить течение событий в нужную вам сторону. И не обращайте внимания на то, что вам скажут по этому поводу, вы преследуете собственные интересы, и этого достаточно, чтобы обосновать практически любое ваше действие.
Водолей
Сегодня на вашем пути не будет ни единого препятствия. Вот только по своему ли пути вы идете?
Рыбы
Если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать сегодня, откладывать это на потом не стоит. Разве что это занятие вам до такой степени вам нравится, что вы хотели бы растянуть удовольствие.