Американский пилот рисует в небе потрясающие шедевры - он воссоздал "Крик" Мунка
Американский пилот и художник Бенджамин Макдэниел, которого в мире называют "Пикассо авиации", прославился благодаря грандиозным и невероятно точным рисункам, которые он создает с помощью траектории полета самолета.
Используя свой 48-летний самолет Cessna R182 Skylane RG, Макдэниел оставляет безупречные линии полета в программах GPS-отслеживания, таких как Flightradar24. В результате в небе появляются сложные и детализированные изображения.
Как признается сам пилот, планирование и расчеты для каждой работы нередко занимают гораздо больше времени, чем сам полет: в воздухе каждый поворот должен быть выполнен с идеальной точностью.
Одна из его последних работ - воссоздание в небе знаменитой картины Эдварда Мунка "Крик". На ее создание пилот потратил почти пять часов и 40 минут полетного времени.
Среди самых известных и впечатляющих работ Макдэниела - и другие масштабные проекты. Например, "Мона Лиза" (Mona Lisa) - четырехчасовой полет над штатом Арканзас, который специалисты признали шедевром этого необычного вида искусства.
Внимание публики привлек и его "Автопортрет" - тщательно прорисованное изображение собственного самолета Cessna. На нем видны даже детали пропеллера и регистрационный номер воздушного судна N1810R.
Еще один масштабный проект - карта мира с надписью "Unity" ("Единство"), созданная с помощью полета. За этим проектом в прямом эфире следили десятки тысяч зрителей по всему миру.
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Не меньший восторг вызвала работа "You are loved" ("Тебя любят") в форме отпечатка пальца. На ее создание в небе требуется почти шесть часов.
Следить за новыми воздушными рисунками и планами "Пикассо авиации" любители авиации могут в его официальном профиле в Instagram @thepilotpicasso.