Открытие магазина SKIMS.

Открытие магазина SKIMS в Риге

Вечером 14 октября в Stockmann Rīga прошел закрытый вечер по случаю появления SKIMS в ассортименте универмага. На мероприятие пригласили представителей ...

Мода и красота

ФОТО: в Риге появился первый магазин SKIMS - на открытии собрались модные гости и инфлюенсеры

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Вечером 14 октября в Stockmann Rīga прошел закрытый вечер по случаю появления SKIMS в ассортименте универмага. На мероприятие пригласили представителей латвийской модной индустрии, медиа и инфлюенсеров, которые смогли первыми познакомиться с коллекциями бренда, примерить их и приобрести.

SKIMS был основан в 2019 году Ким Кардашьян и Йенсом Греде. Бренд специализируется на нижнем белье, корректирующей одежде и базовых предметах гардероба и за несколько лет получил широкую международную известность.

С 15 октября продукция SKIMS доступна в рижском Stockmann. В ассортимент вошли женские и мужские коллекции, в том числе линии Fits Everybody, Seamless Sculpt и Ultimate Push-Up Bra.

До этого товары SKIMS уже можно было приобрести в интернет-магазине Stockmann. По словам директора Stockmann Даце Голдмане, интерес покупателей к бренду в онлайн-магазине стал одной из причин добавить его и в ассортимент физического универмага.

На вечере гости могли ознакомиться с представленными моделями, размерным рядом и вариантами оттенков. Музыкальную часть мероприятия обеспечивала Линда Самсонова.

Среди гостей были Элина Фурмане, Лаура Визла, Беате Катрина Зелтиня-Шкеле, Инна Бертане, Линда Паулауска, Даце Криевиня-Бахмане и другие представители латвийской модной и светской среды.

Темы

StockmannКим Кардашьян

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