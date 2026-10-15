Открытие магазина SKIMS в Риге
Вечером 14 октября в Stockmann Rīga прошел закрытый вечер по случаю появления SKIMS в ассортименте универмага. На мероприятие пригласили представителей ...
ФОТО: в Риге появился первый магазин SKIMS - на открытии собрались модные гости и инфлюенсеры
Вечером 14 октября в Stockmann Rīga прошел закрытый вечер по случаю появления SKIMS в ассортименте универмага. На мероприятие пригласили представителей латвийской модной индустрии, медиа и инфлюенсеров, которые смогли первыми познакомиться с коллекциями бренда, примерить их и приобрести.
SKIMS был основан в 2019 году Ким Кардашьян и Йенсом Греде. Бренд специализируется на нижнем белье, корректирующей одежде и базовых предметах гардероба и за несколько лет получил широкую международную известность.
С 15 октября продукция SKIMS доступна в рижском Stockmann. В ассортимент вошли женские и мужские коллекции, в том числе линии Fits Everybody, Seamless Sculpt и Ultimate Push-Up Bra.
До этого товары SKIMS уже можно было приобрести в интернет-магазине Stockmann. По словам директора Stockmann Даце Голдмане, интерес покупателей к бренду в онлайн-магазине стал одной из причин добавить его и в ассортимент физического универмага.
На вечере гости могли ознакомиться с представленными моделями, размерным рядом и вариантами оттенков. Музыкальную часть мероприятия обеспечивала Линда Самсонова.
Среди гостей были Элина Фурмане, Лаура Визла, Беате Катрина Зелтиня-Шкеле, Инна Бертане, Линда Паулауска, Даце Криевиня-Бахмане и другие представители латвийской модной и светской среды.