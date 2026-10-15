Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 15 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не сдавайтесь, особенно сегодня. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение, да уж поздно будет.
Телец
Сегодня вас будут окружать маски. Придется приложить немалые усилия, чтобы разглядеть скрывающиеся под ними лица, но это стоит того.
Близнецы
Доверять другим, конечно, нужно, однако не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тылах. Вас никто не собирается обманывать, но мало ли, что может случиться.
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Рак
Холодная голова и чистые руки - замечательный лозунг, но не в вашем случае. Хотя руки, разумеется, пачкать необязательно, немного эмоций вам не повредит.
Лев
Вы, конечно, не хотите никого обидеть, но сегодня вам вряд ли это удастся. Постарайтесь, по крайней мере, чтобы это был не слишком близкий и нужный вам человек.
Дева
Сегодня вы - лишь маленький винтик в чьей-то сложной игре, но очень важный винтик. Если душа просит острых ощущений, ваше положение позволяет даже шантажировать того, в чью пользу играете.
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Весы
Сегодня вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Пытаться с ней бороться бесполезно, так что расслабьтесь. Вряд ли она будет уж очень дурна.
Скорпион
Не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Сегодня оно понравится не только вам, но большинству окружающих.
Стрелец
Вы все обдумали накануне, по крайней мере должны были это сделать. Теперь действуйте, только не очень агрессивно, пожалуйста.
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Козерог
Сегодня вы будете чрезмерно резки, постарайтесь контролировать свои слова. А то запугать-то вы всех запугаете, а что потом делать будете?
Водолей
Сегодня вам не стоит предъявлять какие-либо претензии к кому бы то ни было. Вам с удовольствием объяснят их необоснованность, придется извиняться.
Рыбы
Если в вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, но требующее больших физических нагрузок дело.