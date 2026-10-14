Как выглядеть стильно этой осенью: советы от стилиста и готовые образы
Мода все настойчивее возвращает женственность, но она не должна быть чрезмерной. Спортивные тенденции тоже не стоит воспринимать буквально, перенося в повседневный гардероб одежду для спортзала. Как одеваться этой осенью, чтобы выглядеть действительно стильно? Актуальные образы демонстрирует и комментирует стилист торгового центра моды и стиля жизни Spice Даце Бахмане.
Аристократичный бунт
В этом образе сочетаются аристократичный британский деревенский шик и спортивный стиль. "Твидовый жакет взят из мужского отдела, а шнурки на обуви специально выбраны яркого контрастного оттенка, чтобы сделать образ интереснее", - говорит стилист и призывает чаще использовать в гардеробе яркие акценты.
Жакет - Boggi Milano, джемпер и обувь - Sandro, юбка и сумка - Maje, носки - Lindex.
Совсем как Кейт Мосс
На вершину моды вернулся бохо-шик 1970-х годов, который у многих ассоциируется с молодым стилем супермодели Кейт Мосс. "Его отличают выразительная верхняя одежда с мехом, кружево, расклешенные брюки и сумка из крокодиловой кожи", - говорит стилист. Она добавляет, что к такому образу подойдет и ремень в стиле вестерн.
Куртка и брюки - Mango, топ - Reserved, ремень - Zara, сумка - Högl.
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Отсылка к ретростилю
Меховой воротник мгновенно напоминает об элегантности 1920-х годов. Даце Бахмане поясняет: "Это простой прием, который позволяет оживить классический образ с помощью ретродетали, а сапоги в футуристическом стиле делают его современным". Чтобы выглядеть актуально, выбирайте шорты-бермуды - эта тенденция продолжает уверенно удерживать позиции и нынешней осенью.
Рубашка и воротник - Maje, шорты и сапоги - Sandro.
Игра цвета
При создании образа по-прежнему актуален прием color blocking, или цветовые блоки, который предполагает сочетание двух-трех ярких контрастных цветов. "В этом примере я сочетаю выразительные брюки с зебровым принтом с ярко-синим джемпером, желтой сумкой, белым пальто и белой обувью. Еще более современным образ делают очки в спортивном стиле", - отмечает стилист.
Брюки, пальто, обувь, шарф и сумка - Mango, куртка - Reserved, солнцезащитные очки - Massimo Dutti.
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Спорт входит в повседневную жизнь
Мода становится более спортивной, но это не значит, что мы будем носить спортивные брюки и худи. Этой осенью функциональная спортивная одежда объединяется с женственностью и элегантностью, дополняясь неожиданными акцентами. "Выбирая куртку в таком стиле, обратите внимание на плечи - подплечники, создающие авангардный и преувеличенный эффект, здесь очень важны. Дополните образ лакированной сумкой и светлыми туфлями-лодочками", - советует стилист.
Куртка, легинсы, туфли и сумка - Zara, солнцезащитные очки - Massimo Dutti.
Женственность с характером
Еще один пример того, как сочетание разных фактур обогащает образ и придает ему динамику. Кстати, даже эффектный мех мог бы быть коричневым, как кожаная юбка, сумка и обувь, ведь монохромные образы по-прежнему актуальны. "Особый акцент наряду придает атласная обувь с цветочным декором - одна из самых ярких тенденций осеннего сезона, которая останется актуальной и весной, и летом", - говорит стилист.
Визуально уравновесить подчеркнуто женственный образ помогают спортивные солнцезащитные очки, создающие баланс между чувственностью и силой.
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Юбка - Reserved, сумка и солнцезащитные очки - Massimo Dutti, обувь - Högl, куртка - Blú.