Как выглядеть стильно этой осенью: советы от стилиста и готовые образы

Еще один пример того, как сочетание разных фактур обогащает образ и придает ему динамику. Кстати, даже эффектный мех мог бы быть коричневым, как кожаная юбка, сумка и обувь, ведь монохромные образы по-прежнему актуальны. "Особый акцент наряду придает атласная обувь с цветочным декором - одна из самых ярких тенденций осеннего сезона, которая останется актуальной и весной, и летом", - говорит стилист.