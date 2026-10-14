Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 14 октября
Фото: Shutterstock
Астрология

Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 14 октября

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.

Овен

Верите вы или нет в возможность подобного случая, но сегодня вы можете не затруднять себя какой бы то ни было деятельностью. К концу дня непременно выяснится, что это либо уже кто-то сделал, либо в этом просто нет никакой надобности.

Телец

Сегодня вам следует быть внимательнее к мелочам. Это значительно замедлит продвижение вперед, но принесет ощутимые плоды в будущем.

Близнецы

Даже если вам не удастся сегодня достигнуть столь желанной цели, не стоит делать из этого трагедии. Тем более, что приобретенный опыт будет воистину бесценен.

Рак

Сегодня у вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности - отпразднуйте.

Лев

Сегодня постарайтесь всячески подавить в себе желание на что-либо пожаловаться. В противном случае обязательно найдется кто-то, кто с готовностью объяснит вам, что вы же во всем и виноваты. Даже если это - правда, настроения она не улучшит.

Дева

Сегодня вам весьма ощутимо поможет друг. Порадуйтесь этому обстоятельству и умерьте жалобы на жизнь. В противном случае желание вам помогать вскоре исчезнет.

Весы

Если не можете позволить себе роскоши провести этот день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часов сменить обстановку. Душа ваша нынче будет сгорать от жажды новых впечатлений.

Скорпион

Позаботьтесь о парусах и руле, ветер же будет обеспечен высшими силами. Все, за что вы осмелитесь взяться сегодня, обязательно увенчается успехом.

Стрелец

Сегодня вы будете чувствовать себя потерянным, но не расстраивайтесь - вы не единственный, кто движется подобно обезглавленному цыпленку. Если же вам удастся сделать что-либо толковое, можете собой гордиться.

Козерог

Начните этот день с тем, чье общество вам приятно. Обычная беседа с этим человеком постепенно перейдет в построение планов на будущее, в результате чего может возникнуть идея, которая на первый взгляд хоть и покажется диковатой, но будет стоить осуществления.

Водолей

Если сегодня кто-то станет вешать вам на уши лапшу касательно избыточного/недостаточного веса, невнимания к собственному внешнему виду и прочая и прочая - не слушайте этого человека. И уж ни в коем случае не огорчайтесь.

Рыбы

Сегодня ни у кого не будет от вас секретов. Не стоит думать, что это хорошо, напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями, острой необходимости в которых, надо полагать, не будет.

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