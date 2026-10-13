Для трех знаков зодиака начинается финансовый подъем

Вы любите октябрь, в том числе потому, что в этом месяце начинается ваш сезон. Но вам нравится и то, что он знаменует приближение конца года, когда можно подвести итоги и оценить свои достижения. Во вторник, когда Луна окажется в оппозиции к Урану, вы будете склонны к размышлениям.