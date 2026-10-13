Вы тоже выбираете из пачки красные конфеты? Ученые объяснили, почему
Если вы когда-нибудь спорили с кем-то из-за последней красной конфеты в пачке, знайте: вы не одиноки. Именно красные конфеты пользуются наибольшей популярностью, утверждают ученые. И все дело в особенностях эволюции человека.
Исследование предпочтений в выборе сладостей показало, что красный цвет ассоциируется у нас с теплом, сладостью и спелостью. Поэтому красные конфеты кажутся гораздо привлекательнее остальных. А вот желтые конфеты чаще всего остаются в пачке до самого конца. Они в восемь раз менее популярны, чем красные, поскольку желтый цвет ассоциируется с кислым вкусом, пишет Daily Mail.
Индийские исследователи провели эксперимент с конфетами американского бренда Life Savers. Более 100 мужчин и женщин попросили расположить конфеты разных цветов в порядке личных предпочтений.
Почти половина участников - 43% - назвали красный цвет своим любимым. Около четверти опрошенных, 26%, отдали предпочтение синему. Далее следовали оранжевый цвет с 15%, зеленый с 10% и желтый, который выбрали всего 5% участников.
Исследователи, опубликовавшие результаты работы на платформе Open Science Framework, объяснили популярность красного цвета явлением, известным как "перцептивная беглость". Так называют легкость и скорость, с которыми мозг соотносит увиденное с нашими ожиданиями. Это означает, что красный цвет мозг быстрее связывает со сладким вкусом, чем другие цвета.
Синий цвет, в свою очередь, вызывает ощущение спокойствия и умиротворения, отмечается в исследовании.
"Цвета вызывают определенные эмоции и влияют на настроение потребителей. Благодаря этому визуальная привлекательность красного цвета дает ему преимущество перед другими", - считают исследователи.