Вы тоже выбираете из пачки красные конфеты? Ученые объяснили, почему

Исследование предпочтений в выборе сладостей показало, что красный цвет ассоциируется у нас с теплом, сладостью и спелостью. Поэтому красные конфеты кажутся гораздо привлекательнее остальных. А вот желтые конфеты чаще всего остаются в пачке до самого конца. Они в восемь раз менее популярны, чем красные, поскольку желтый цвет ассоциируется с кислым вкусом, пишет Daily Mail.