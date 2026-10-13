Одинокие мужчины платят ей 80 евро в час, но не за секс: необычная работа Анете в Германии
Они живут одни, испытывают ежедневный стресс и тоскуют по человеческому теплу. Чтобы хотя бы ненадолго почувствовать близость другого человека, мужчины в Германии готовы платить 80 евро в час. Именно столько стоит встреча с Анете Вольф, которая предлагает довольно необычную услугу - профессиональные объятия. Среди ее клиентов преимущественно мужчины старше 50 лет, которым в повседневной жизни не хватает физического контакта с другими людьми.
57-летняя Анете Вольф живет в немецком городе Оснабрюк. В будни она работает в административной сфере, а в свободное время принимает людей, которым не хватает физической близости. Она одна из немногих в Германии специалистов по профессиональным объятиям, сообщает издание Neue Osnabrücker Zeitung.
Чаще всего к ней обращаются мужчины старше 50 лет. Многие из них живут одни, испытывают напряжение на работе и редко ощущают прикосновения другого человека.
"Большинство мужчин хотят, чтобы их обнимала женщина. У некоторых клиентов видно, что им долгое время не хватало физического контакта, поэтому поначалу они чувствуют себя неуверенно. Но вскоре расслабляются и начинают получать удовольствие от объятий", - рассказывает Вольф.
Среди ее клиентов есть и люди с различными физическими и психическими нарушениями. Женщина объяснила, что прикосновения помогают людям расслабиться. Когда возникает взаимное доверие, меняются их дыхание и выражение лица, а мышечное напряжение уменьшается.
Строгие правила
Хотя услуга предполагает физическую близость, женщина подчеркивает, что она не имеет никакого отношения к сексу. Перед первой встречей каждый клиент должен ознакомиться с правилами и подписать договор.
Во время сеансов категорически запрещены поцелуи, прикосновения к интимным частям тела и любые действия сексуального характера. Нельзя приходить в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, полностью раздеваться или снимать происходящее на видео. Также запрещено посещать сеанс во время болезни. Клиентов просят соблюдать личную гигиену и избегать резких запахов.
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По словам Вольф, до сих пор ее клиенты не нарушали установленных правил. Напротив, многие поначалу настолько стесняются, что боятся сделать что-то запрещенное.
Впрочем, однажды во время объятий у одного из мужчин возникла эрекция. Женщина рассказывает, что разрешила ситуацию без лишнего волнения - просто изменила положение тела и продолжила сеанс.
Как проходит часовая сессия объятий?
Встреча обычно начинается со спокойной беседы и держания за руки. Затем следуют нежные прикосновения к ладоням, а позже, если клиент этого хочет, - объятия. Обниматься можно сидя, стоя или лежа. Примерно каждые десять минут Вольф предлагает сменить позу, ориентируясь на пожелания и самочувствие клиента.
Одним достаточно того, чтобы кто-то крепко обнял их и некоторое время подержал в своих руках. Другие хотят также нежных поглаживаний.
"Я создаю обстановку, в которой каждый может быть самим собой", - объясняет женщина свой подход.
Профессиональное обучение она прошла в организации Kuschel Kiste, на сайте которой опубликован и ее профиль. Вольф признает, что встречи с клиентами порой бывают эмоциональными и довольно личными. Тем не менее она умеет четко отделять профессиональное общение от близости в собственной личной жизни.
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За час объятий - 80 евро
Часовая встреча с Анете стоит 80 евро. В стоимость входит и десятиминутная предварительная беседа, во время которой обсуждаются пожелания клиента и допустимые границы.
После сеанса женщина еще пять-десять минут бесплатно беседует с клиентом о его впечатлениях и пережитых ощущениях.
Чтобы записаться на встречу, сначала необходимо написать ей по электронной почте. После короткой переписки потенциальный клиент получает правила и договор.
Интересно, что поначалу даже семья самой Анете относилась к ее необычному занятию с определенной настороженностью. Партнер поддерживал ее, однако не скрывал ревности и беспокойства из-за того, что она регулярно обнимает незнакомых мужчин.
В будущем она хочет предлагать и прогулки, держась за руки
Ограничиваться одними объятиями Вольф не собирается. В будущем она хотела бы предлагать и другие формы человеческой близости и совместного времяпрепровождения. Например, сопровождать клиентов в кино, гулять с ними, держась за руки, или проводить сеансы объятий на свежем воздухе.
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Женщина подчеркивает, что эти услуги также не будут иметь сексуального характера. Ее цель - дать людям возможность испытать физическую близость, которой им не хватает в повседневной жизни из-за различных обстоятельств.
И самой Анете еще многое предстоит узнать. Например, она с удовольствием посетила бы одну из так называемых вечеринок объятий, на которых люди собираются вместе, чтобы обниматься друг с другом. "Даже занимаясь этой работой, я продолжаю открывать для себя что-то новое с помощью объятий", - признается Вольф.