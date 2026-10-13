Одинокие мужчины платят ей 80 евро в час, но не за секс: необычная работа Анете в Германии

Встреча обычно начинается со спокойной беседы и держания за руки. Затем следуют нежные прикосновения к ладоням, а позже, если клиент этого хочет, - объятия. Обниматься можно сидя, стоя или лежа. Примерно каждые десять минут Вольф предлагает сменить позу, ориентируясь на пожелания и самочувствие клиента.