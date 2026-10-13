Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 13 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день вам стоит посвятить изучению чужих ошибок в ситуации схожей с вашей. Это не оставит вам времени на то, чтобы наделать собственных.
Телец
Сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, она-то ничем не ограничена.
Близнецы
Сегодняшние события вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы многое можете успеть. Успевайте прямо сейчас, зачем же откладывать?
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Рак
Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, то нынче вы наверняка найдете ответ.
Лев
Не думайте сегодня о том, что вы не можете чего-то изменить. Стоит попробовать - вдруг получится. Мало ли какие чудеса случаются.
Дева
Сегодняшний день лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично. Поменьше болтайте, нынче вокруг вас будет слишком много заинтересованных ушей.
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Весы
Единственное, что может помешать вам достичь успеха сегодня - это ваше нежелание его достигать. Вы склонны преувеличивать стоящие перед вами трудности.
Скорпион
Постоянное пребывание в центре внимания может просто истощить, даже если вы окружены теплой атмосферой. В некоторых аспектах лучше временно отойти на второй план.
Стрелец
Сегодня вам, возможно, придется объяснять тому, кто вам дорог, что он в чем-то глубоко заблуждается. Постарайтесь сохранять спокойствие - это неприятно, но не смертельно.
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Козерог
Сегодняшний день не принесет вам особенных волнений. Проведите его с семьей где-нибудь за городом, если есть возможность.
Водолей
Сегодня вы сможете без особых потерь перенести любую бурю. Однако, не стоит забывать, что вы также свободны подняться и уйти, чтобы в ней не участвовать.
Рыбы
Если вы большой любитель независимости, то этот день вряд ли будет вашим. Если же вы готовы связать свою жизнь с другим - ожидайте чего-либо фантастического.