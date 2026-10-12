Три знака зодиака получат знак надежды на будущее
Три знака зодиака 13 октября 2026 года получат знак надежды на будущее. Его принесет ретроградный Уран, и этому знаку можно будет полностью доверять. Иногда подсказки судьбы бывают настолько тонкими, что их трудно заметить, но во время этого астрологического периода все станет понятно практически сразу.
Рак
Рак, вы уже довольно давно ждете серьезного знака надежды. Вы не склонны смотреть на мир с недоверием, но вам кажется, что с момента последнего обнадеживающего события прошло слишком много времени. Нельзя бесконечно ждать и при этом продолжать верить, что желаемое обязательно произойдет.
Поэтому очень кстати, что во вторник вступает в свои права ретроградный Уран. Он покажет вам, что отказываться от надежды не стоит. Возможно, появление долгожданного знака всегда зависело от вашей способности сохранять веру.
И это хорошая новость. Вы уже были близки к тому, чтобы сдаться, но все же не сделали этого. Вы показали Вселенной, что готовы продолжать ждать и верить. Теперь вы увидите, что надежда по-прежнему жива и сама идет вам навстречу. Будущее выглядит светлым, даже если в последнее время вы начали в этом сомневаться.
Козерог
В этот день произойдет нечто, что вас удивит. Скорее всего, неожиданность будет связана с кем-то из ваших знакомых и проявится в виде сообщения, которым этот человек почувствует необходимость с вами поделиться.
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Во время ретроградного Урана вы сможете улавливать тонкие намеки и интонации, которые помогут понять все необходимое. Во вторник вам будет особенно легко читать между строк. Возможно, человек не сумеет идеально сформулировать свою мысль, но полученной информации окажется достаточно, чтобы вы все поняли и почувствовали надежду.
В этот момент вы получите мощный заряд новых знаний и осознаний, которые сможете использовать, чтобы добиться чего-то действительно важного. Это и будет ваш знак надежды - возможность, с которой можно работать и которую можно превратить в реальный результат. Вполне в вашем стиле, Козерог!
Рыбы
Рыбы, вы беспокоитесь о будущем. Впрочем, кто сейчас этого не делает? Но главное в другом: вы давно просите судьбу подать вам знак надежды, и во вторник, под влиянием ретроградного Урана, наконец его получите.
Судя по всему, новая информация поможет разобраться с несколькими вопросами, которые до сих пор оставались без ответа. Внезапно все, что прежде казалось запутанным и непонятным, обретет смысл. Причем вы сможете использовать это понимание себе на пользу.
Теперь будущее больше не будет казаться вам чем-то пугающим. Напротив, вам захочется смело шагнуть ему навстречу. Вы почувствуете уверенность и надежду, а мысли о предстоящих переменах начнут вдохновлять вас. Вы поймете, что бояться нечего.