Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 12 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы можете почувствовать острый голод по части восприятия прекрасного. Его лучше утолить сразу, ибо в запущенных формах он может принимать довольно неприятные формы.
Телец
Сегодня вам стоит действовать исключительно в собственных интересах. Даже не только потому, что иногда надо позаботиться и о себе, просто никто не будет нуждаться в вашей помощи. А если и будут, то помочь вы все равно не сможете.
Близнецы
Сегодня вы можете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, последствием которой могут оказаться поломанные предметы обихода, порванная одежда и фонари под глазами. Посему лучше провести день подальше от легкобьющихся предметов, а лучше и от людей.
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Рак
Сегодняшний день может начаться с неуверенности в собственных силах. Напрасно мучаетесь - пусть даже вы и не знаете, что делать сейчас, вам нынче особенно легко будут удаваться изящные импровизации.
Лев
Прислушайтесь к голосу своей интуиции. Сегодня, возможно, к вам придет озарение. Так что, если вы чувствуете, что должны поступить определенным образом, но не в состоянии объяснить причину - действуйте.
Дева
Сегодня для вас будет практически невыполнимо то, что потребует от вас дисциплинированности и послушания. Не пытайтесь перебороть свою импульсивность - только утомитесь. Ей тоже можно найти применение.
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Весы
Всякий эксперимент по-своему рискован, но - не попробуешь не узнаешь. Примите меры пожарной безопасности, и - можете приступать, у вас получится.
Скорпион
Сегодняшний день может начать очередную полосу неудач. Однако в ваших силах сократить ее длительность до минимума. Небольшое умственное усилие, и к вечеру все снова будет в порядке.
Стрелец
Сегодня вы будете подобны маленькой лодке, затерянной в необъятном океане, слава богу, хоть не бурном. Возможно, вы не слишком адекватно будете воспринимать окружающую действительность.
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Козерог
Вы сегодня будете подобны динамо-машине, не в том смысле, что будете всех обманывать, а в связи с исключительной подвижностью. Причем не только физической - всякая вставшая на вашем пути задача будут разрешена мгновенно.
Водолей
Готовы вы к этому или нет, но сегодня начнется новый виток вашей карьеры. Вам стоит быть максимально уверенным в своих силах или, по крайней мере, сделать вид, что это так.
Рыбы
Сегодня вам рекомендуется побольше смеяться. Это единственное, что сможет сделать этот день сносным, ибо он обещает быть весьма длинным и скучным.