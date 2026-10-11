3 знака зодиака вступают в эру невероятной удачи

Пожалуй, все согласятся с тем, что мы устали постоянно ждать неприятностей. Куда исчезли радость, смех и светлые моменты? Почему кажется, что вокруг стало так мало хорошего? В понедельник Луна соединяется с Венерой, и это располагает к размышлениям о происходящем в мире. Однако важно не верить всему, что мы слышим и читаем. Удача чаще приходит к тем, кто сохраняет оптимизм, пишет YourTango.