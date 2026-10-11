3 знака зодиака вступают в эру невероятной удачи
12 октября 2026 года для трех знаков зодиака начинается особенно удачный период. Все дело в том, что мы сами выбираем верить не только в плохое, но и в хорошее.
Пожалуй, все согласятся с тем, что мы устали постоянно ждать неприятностей. Куда исчезли радость, смех и светлые моменты? Почему кажется, что вокруг стало так мало хорошего? В понедельник Луна соединяется с Венерой, и это располагает к размышлениям о происходящем в мире. Однако важно не верить всему, что мы слышим и читаем. Удача чаще приходит к тем, кто сохраняет оптимизм, пишет YourTango.
Телец
Возможно, вы не ждете никаких серьезных перемен, Телец, но у Вселенной на вас другие планы. Когда Луна соединяется с Венерой, происходит нечто, что направляет вас на новый путь, полный счастливых знаков и приятных возможностей.
В понедельник ваша удача резко пойдет в гору, и вы почувствуете это всем своим существом. Вы не станете сомневаться в происходящем, даже если окружающие привыкли во всем видеть повод для тревоги.
В вас живет оптимизм, и именно он открывает двери к удаче и еще более заманчивым перспективам. Вы рассуждаете просто: зачем сомневаться в том, что приносит радость? Такой настрой помогает вам оставаться на плаву даже в самых непростых обстоятельствах.
Стрелец
Вы всегда ценили независимость и верили, что в итоге сможете сказать: "Я сделал все по-своему". Стрелец, вы мыслите нестандартно и не позволяете негативу сбить вас с пути. И на этот раз тоже не отступите!
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В понедельник, когда Луна соединяется с Венерой, легко поддаться мрачным мыслям. Но вы будете стоять на своем. Вы не наивны и прекрасно понимаете, что в мире хватает поводов для грусти и беспокойства. Однако вы не позволите плохому затмить все хорошее. Какой в этом смысл?
Именно такой подход словно привлекает внимание Вселенной и помогает удаче войти в вашу жизнь. Все зависит от вашего настроя. Оптимизм и умение справляться с трудностями действительно меняют многое. Вы способны сохранять веру в лучшее даже в непростые времена, и это притягивает новые возможности.
Рыбы
Рыбы, будьте внимательны. Случайная встреча 12 октября может оказаться для вас по-настоящему полезной. Но есть одно условие: нужно продолжать действовать и развивать ситуацию. Просто надеяться на лучшее недостаточно.
В понедельник, когда Луна соединяется с Венерой, вы увидите, как можно изменить ход событий, если внимательно присмотреться к тому, что происходит вокруг. Если судьба преподнесет вам необыкновенную возможность, хватайтесь за нее. Не ждите, что появится что-то еще лучше. Используйте то, что доступно вам прямо сейчас.
Именно так перед вами откроются новые перспективы, а удача принесет еще больше приятных событий. Но и вам придется сделать шаг навстречу судьбе. Будьте готовы воспользоваться благоприятным шансом - и он не заставит себя ждать.