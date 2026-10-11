Мама привела на шашки, чтобы тренировать мозг. Теперь 10-летняя Ясмина - трехкратная чемпионка Европы
Три титула чемпионки Европы в возрасте всего десяти лет - таким впечатляющим достижением может похвастаться юная латвийская шашистка Ясмина Ламберте. На чемпионате Европы по международным шашкам, который проходил в Таллине, девочка победила в своей возрастной группе сразу в трех дисциплинах - классической игре, рапиде и блице. Но за кубками и медалями скрывается самая обычная десятилетняя девочка, которая любит кататься на велосипеде, танцевать и признается, что чтение книг ее не особенно увлекает.
Все началось в пять лет
Путь Ясмины в шашках начался, когда ей было всего пять лет. Сначала мама привела девочку в кружок шашек, считая, что эта игра хорошо развивает мышление и тренирует мозг. Позже интерес появился и у самой Ясмины, а шашки постепенно стали важной частью ее повседневной жизни. Сейчас девочка тренируется в шашечном центре Baloži.
Пять лет спустя шашки стали одним из главных приоритетов Ясмины. На втором месте - школа, а в свободное время девочка занимается еще и танцами: посещает занятия по хип-хопу и современному танцу.
Если кто-то спросит, есть ли в семье человек, с которым можно потренироваться за шашечной доской, Ясмина улыбнется: в последние годы дома в шашки уже не играют. А раньше ее самым серьезным соперником был дедушка.
Три старта - три победы
На чемпионате Европы среди юношей и девушек в Таллине Ясмина выступила в трех дисциплинах и во всех заняла первое место. Она стала чемпионкой Европы по классическим шашкам, а также победила в рапиде и блице в возрастной группе до 10 лет.
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Это далеко не единственные достижения юной спортсменки. В ее коллекции уже есть несколько наград международных соревнований, в том числе еще одно первое место на европейском первенстве и серебряная медаль, завоеванная в Италии.
Но следующая цель уже определена - чемпионат мира.
"Я хотела бы в этом году занять призовое место на чемпионате мира", - говорит Ясмина.
В этом году мировое первенство пройдет в Китае. Для десятилетней шашистки соревнования станут не только возможностью побороться за новую медаль, но и шансом увидеть одну из самых отдаленных частей света.
Шашки требуют терпения
Со стороны шашки могут показаться спокойной игрой, в которой соперники просто по очереди передвигают фигуры. Но Ясмина объясняет: во время партии приходится очень много думать. Некоторые ходы она уже знает наизусть, особенно в начале игры.
"Я уже многие свои первые ходы и варианты знаю наизусть", - рассказывает юная чемпионка.
Однако не всегда все идет по плану. Иногда за доской приходится долго размышлять, что делать дальше. "Тогда я подольше сижу и думаю", - просто говорит девочка.
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Волнение перед соревнованиями тоже никуда не исчезло. Правда, по сравнению с тем временем, когда Ясмина была младше, она стала нервничать гораздо меньше.
Специальных ритуалов или талисманов на удачу у нее нет. Зато во время партии девочка старается полностью сосредоточиться на игре.
"Я начинаю концентрироваться на доске и не думаю о том, что происходит вокруг", - объясняет Ясмина.
По словам ее отца, некоторые партии могут длиться до пяти часов. К тому же девочка участвует в соревнованиях сразу в нескольких дисциплинах, поэтому соревновательные дни у нее бывают весьма продолжительными.
"Разве шашки - это скучно?"
Что бы Ясмина ответила сверстникам, которые считают шашки скучной игрой? "Все зависит от человека. Нужно уметь долго сидеть на месте, быть терпеливым и много думать, потому что во время игры приходится очень много думать", - объясняет она.
По мнению Ясмины, шашки могут помочь и в математике. Правда, для игры вовсе не обязательно знать математические формулы наизусть.
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"Я думаю, если ты играешь в шашки, то лучше понимаешь математику. Но нужно ли знать математику, наверное, это не главное. Хотя, скорее, да, чем нет", - рассуждает девочка.
В школе любит физкультуру и изобразительное искусство
Несмотря на международные успехи, в школе Ясмина ничем особенно не отличается от других учеников. После завоевания титулов чемпионки Европы она получила много поздравлений, но какого-то особого внимания со стороны одноклассников и учителей не было.
Любимые школьные предметы Ясмины - физкультура и изобразительное искусство. А вот естествознание находится на противоположном конце ее списка предпочтений.
В свободное время девочка с удовольствием катается на велосипеде. А вот чтение книг не входит в число ее любимых занятий.
Шашки в Латвии становятся все популярнее
История Ясмины - часть более масштабного развития шашечного спорта в Латвии. Каждый год для юных спортсменов проводят чемпионаты Европы и мира, где участники соревнуются в разных возрастных группах и дисциплинах.
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Как отмечает тренер Ясмины, за последние годы уровень шашек в Латвии заметно вырос. Об этом свидетельствует и организация соревнований: финалы чемпионата Латвии теперь проходят в современных элегантных гостиничных залах. Еще несколько лет назад такие площадки для шашечных турниров не были привычным явлением.
Интерес к шашкам тоже велик. Тренер отчасти связывает это с желанием родителей предложить детям занятие, которое позволяет хотя бы на время отложить в сторону гаджеты и развивает терпение, концентрацию и способность просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед.