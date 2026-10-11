Мама привела на шашки, чтобы тренировать мозг. Теперь 10-летняя Ясмина - трехкратная чемпионка Европы

Путь Ясмины в шашках начался, когда ей было всего пять лет. Сначала мама привела девочку в кружок шашек, считая, что эта игра хорошо развивает мышление и тренирует мозг. Позже интерес появился и у самой Ясмины, а шашки постепенно стали важной частью ее повседневной жизни. Сейчас девочка тренируется в шашечном центре Baloži.