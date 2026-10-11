Три красивых маршрута для осенних походов в Латвии: от тихих пляжей до морских обрывов

Осень - подходящее время для пеших походов по Латвии. Леса окрашиваются в золотые оттенки, на побережье становится тише, а прохладная погода позволяет комфортнее преодолевать большие расстояния. Однако удачный поход зависит не только от погоды и выбранного маршрута, но и от подготовки. Организатор походов и основательница проекта Hike your mind Герда Шульце рекомендует три живописных направления и рассказывает, что стоит взять с собой.