Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 11 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам придется связать воедино массу мелких подробностей прежде, чем вы начнете хоть что-нибудь понимать в происходящем. Велика вероятность стать объектом не слишком умного розыгрыша, будьте внимательнее.
Телец
Сегодня вам будет особенно тяжело признать свою ошибку, так что постарайтесь ее не совершить, а если уже успели, попытайтесь оттянуть покаяние на завтра.
Близнецы
Если есть возможность - возьмите пару отгулов. Впереди ждет тяжелая работа, перед которой неплохо было бы отдохнуть и зарядиться энергией.
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Рак
Сегодня вам не стоит говорить о том, в чем не слишком хорошо разбираетесь. Либо подготовьтесь к разговору, либо не раскрывайте рта, иначе вам не преминут указать на вашу некомпетентность.
Лев
Сегодняшний день ознаменуется приступом бурной деятельности, в которую будет вовлечен каждый, кто будет иметь несчастье попасться вам на глаза. Вы рискуете переутомиться.
Дева
Даже если вас сегодня будут преследовать неприятности, не давайте им завладеть собой. Тем более, что к вечеру все в итоге окажется не так уж и плохо.
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Весы
Остерегайтесь чересчур экспрессивных высказываний, особенно с патетическим оттенком. Однако это не значит, что всякий разговор должен управляться с помощью эквалайзера.
Скорпион
Сегодня вам придется иметь дело с кем-то очень непонятливым. И что самое неприятное, при этом наверняка придется старательно улыбаться и всячески демонстрировать восхищение умственными способностями собеседника.
Стрелец
Сегодня вами будут владеть смешанные чувства. Возможно, вам придется и плакать и смеяться одновременно. Запаситесь валерьянкой.
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Козерог
Так трудно сохранять терпение, находясь на пороге больших и очень важных для вас событий. Тем не менее придется, в противном случае вы рискуете помешать им произойти.
Водолей
Перед тем как отвечать на задаваемые вопросы, внимательно их проанализируйте на предмет наличия тайного смысла. В противном случае вы рискуете оказаться в дурацком положении.
Рыбы
Сегодня вы не будете испытывать необходимости лазать за словом в карман. Это даже может вам навредить, постарайтесь хоть немного ограничивать бурю своего остроумия.