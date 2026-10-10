Вселенная выбрала любимчиков: трем знакам зодиака улыбнется удача

В воскресенье Луна в вашем знаке образует квадрат с Плутоном в Водолее. Это выведет на поверхность все ваши сомнения, чтобы вы наконец смогли от них избавиться. Могут ли сомнения быть полезными? Конечно. Но ведь нельзя сомневаться круглосуточно, а вы уже потратили на это слишком много времени.