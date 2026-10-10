Вселенная выбрала любимчиков: трем знакам зодиака улыбнется удача
Представители трех знаков наконец перестанут сомневаться в хорошем. Зачем искать подвох, если все складывается удачно? В воскресенье они почувствуют, что сама Вселенная им благоволит, и будут искренне благодарны за это.
Скорпион
В воскресенье Луна в вашем знаке образует квадрат с Плутоном в Водолее. Это выведет на поверхность все ваши сомнения, чтобы вы наконец смогли от них избавиться. Могут ли сомнения быть полезными? Конечно. Но ведь нельзя сомневаться круглосуточно, а вы уже потратили на это слишком много времени.
В этот день вы почувствуете уверенность в том, что вот-вот произойдет нечто очень хорошее, вселяющее надежду. И не позволите сомнениям взять верх. Нет, на этот раз ничего подобного не случится, Скорпион!
Вам покажется, будто сама Вселенная выбрала именно вас, чтобы одарить чем-то особенным. Происходящее будет казаться неслучайным и наполнит вас надеждой. Теперь вы сможете создать нечто по-настоящему прекрасное.
Рыбы
Когда Луна образует квадрат с Плутоном, вы понимаете, что перемены неизбежны. И на этот раз, Рыбы, вы не собираетесь им сопротивляться. Вы увидите возможность изменить себя и окружающий мир - и решите ею воспользоваться.
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Но для этого придется преодолеть определенные страхи и внутренние ограничения. Перемены пугают, и колебаться в такой ситуации совершенно естественно. Однако вы относитесь к изменчивому водному знаку и умеете плыть по течению. В этот день вы будете готовы встретиться лицом к лицу со всем, что необходимо для перемен.
Вы редко чувствуете себя настолько уверенно, но сейчас ничего не можете с собой поделать. Все внутри подсказывает вам, что скоро произойдет нечто замечательное. Вселенная благоволит вам, и на этот раз вы действительно в это поверите.
Водолей
Водолеи не привыкли колебаться или сомневаться в собственной исключительности. Вы любите хорошие дни и не склонны искать в них скрытый подвох. Если Вселенная решила одарить вас, кто вы такие, чтобы отказываться?
Именно такой день наступает сейчас. Когда Луна в Скорпионе образует квадрат с Плутоном в вашем знаке, вы поймете, что можете быть настолько оригинальными и необычными, насколько сами этого хотите. В этот день вы примете все свои странности и милые особенности характера.
Вы никогда не стремитесь раствориться в толпе или следовать общепринятым правилам. И все же выделяться на фоне остальных и открыто демонстрировать свою непохожесть бывает непросто.
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В воскресенье Вселенная напомнит вам, что именно ваши особенности делают вас теми, кто вы есть. А вы - по-настоящему замечательный и особенный человек. Так что продолжайте оставаться собой, и Вселенная будет вознаграждать вас за это.