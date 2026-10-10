Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 10 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
В данный момент ваш горизонт может оказаться затянутым облаками. Не стоит, однако, тратить силы на то, чтобы их разогнать. Проще подождать, пока разбегутся сами.
Телец
Сегодняшний день вполне может оказаться поворотным моментом в вашей жизни. Что именно ждет вас за поворотом, целиком зависит от вас.
Близнецы
Сегодняшний день будет для вас одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь этим, ибо Луна, которая столь положительным образом влияет на вашу судьбу не останется в таком положении навсегда.
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Рак
Сегодня вам трудно будет усидеть на месте. Переизбыток идей заставит вас метаться, бросаться на людей в попытке что-то им объяснить, и т.д. и т.п.
Лев
Раскройте свои карты, у вас все равно все на лице написано. Сегодня вы не сможете быть надежным хранителем секретов.
Дева
Сегодня ваше мнение может слишком часто меняться в течение дня, поэтому, прежде чем что-то делать, вам стоит семь-восемь раз подумать. А еще лучше, спросить кого-нибудь.
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Весы
Вы склонны требовать от жизни( и от себя заодно) слишком много. Не стоит так расходовать себя, удовольствие от жизни вполне можно растянуть.
Скорпион
Сегодня основным стержнем, на котором будет держаться вся конструкция дня, должна стать крепкая дружба. Обратитесь к друзьям за помощью сразу, как только проблема возникнет, и она разрешится в считанные минуты.
Стрелец
Сегодняшний день стоит в основном посвятить сну, потреблению пищи и прочим простым и неутомительным и надежным способам запасения энергии. Ее потребуется очень много и в самое ближайшее время, так что аккумулируйте, пока есть возможность.
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Козерог
Сегодняшний день нужно провести вдвоем. А с кем - выбирать вам. Выберете правильно - запомните этот день надолго.
Водолей
Сегодня вам следует доверять первому впечатлению и принимать как схему действий то решение, которое первым пришло в вашу голову. И то и другое будет наиболее близким к идеалу вариантом.
Рыбы
Сегодня вы будете в центре внимания людей, которые, окружая вас ежедневно, отнюдь не каждый день вас замечают. Чем же это будет вызвано, интересно знать?