Финансовая полоса невезения заканчивается: три знака зодиака ждут перемены

Иногда вам кажется, что большие деньги просто не входят в вашу судьбу. Но 10 октября заставит усомниться в этом убеждении. И слава богу! Обычно вы не слишком радуетесь, когда ошибаетесь, но сейчас именно тот случай. В субботу вы будете принимать приятные сюрпризы с благодарностью. Останется только решить, как распорядиться неожиданным доходом. Постарайтесь использовать деньги с умом!