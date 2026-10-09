Финансовая полоса невезения заканчивается: три знака зодиака ждут перемены
Кто не хотел бы неожиданно получить немного денег? В субботу, 10 октября, для трех знаков зодиака начинается период финансового успеха.
Лев
Лев, в субботу перед вами встанет непростой выбор. С одной стороны, появится заманчивый повод порадовать себя, с другой - придется решить несколько важных вопросов. Когда Луна соединяется с Солнцем в Весах, на горизонте появляются деньги. Естественно, вам захочется отпраздновать это событие. Но не торопитесь: сначала стоит уделить внимание тому, что давно требует вашего участия.
Возможно, празднование лучше немного отложить. Получится ли у вас удержаться от соблазна потратить лишнее? Это будет непросто, но сейчас важно проявить благоразумие. Астрологическая ситуация обещает многое, однако одновременно требует дисциплины и осмотрительности. Так что день действительно может оказаться удачным, но просто так ничего не дается. Есть над чем подумать!
Весы
Хотите, чтобы деньги буквально посыпались на вас с неба? Конечно! Кто бы отказался? Но когда Луна соединяется с Солнцем именно в вашем знаке, у вас появляется редкий шанс улучшить свое финансовое положение.
Весов это вдохновит и даже немного вскружит им голову. И неудивительно: соединение Луны и Солнца в вашем знаке делает этот астрологический период особенно значимым. Вы поймете, что ничуть не меньше других заслуживаете материального благополучия.
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Иногда вам кажется, что большие деньги просто не входят в вашу судьбу. Но 10 октября заставит усомниться в этом убеждении. И слава богу! Обычно вы не слишком радуетесь, когда ошибаетесь, но сейчас именно тот случай. В субботу вы будете принимать приятные сюрпризы с благодарностью. Останется только решить, как распорядиться неожиданным доходом. Постарайтесь использовать деньги с умом!
Телец
Есть ли что-то, что радует Тельца больше, чем стабильное поступление денег? Именно так! И вы совершенно не стесняетесь в этом признаваться. Пусть кто-то считает вас меркантильными - вы любите деньги, и это факт. В конце концов, вашей планетой-покровителем является Венера, связанная с любовью и финансами. Весами управляет та же планета, так что приготовьтесь к приятным переменам.
Когда 10 октября Луна соединится с Солнцем в Весах, вокруг вас замелькают денежные перспективы. День обещает принести радость и чувство удовлетворения.
Телец, вы знаете, чего хотите, и в субботу не собираетесь относиться к своим финансовым делам легкомысленно. Поступайте правильно - и результат не заставит себя ждать.