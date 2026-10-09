"Я чувствовала, что здесь умру": латвийка и ее муж рассказали о бегстве из Дубая в дом с дровяным отоплением в Талси
Латвийка Лаура Фела и ее муж Ози Кадири жили в Дубае, наслаждались комфортом и строили карьеру. Но после ракетных ударов Ирана над их домом супруги решили вернуться в Латвию. Теперь вместо небоскребов и роскоши у них сельский дом в Талсинском крае.
Ракеты над домом и страх смерти
28 февраля стало переломным днем для латвийки Лауры Фелы и ее мужа Ози Кадири. Когда в Дубае начался региональный конфликт и над их домом стали перехватывать иранские ракеты, супруги поняли, что пришло время оставить роскошную жизнь и вернуться домой. Лаура вспоминает, что в тот день испытала настоящий страх смерти. Здание сотрясалось от взрывов, постоянно звучали сирены, а на телефоны приходили многочисленные предупреждения держаться подальше от стеклянных окон.
"У меня было ощущение, что я здесь умру. Дубай умел скрывать происходящее, публикуя в социальных сетях сообщения о том, что все в порядке и волноваться не о чем. Но мы в тот момент жили там. Эти чувства даже невозможно описать - словно на войне. У нас у двери уже стояла небольшая сумка с паспортами и небольшим запасом еды, чтобы можно было быстро схватить ее и бежать. Когда Иран запускал ракеты, Дубай пытался уничтожать их в небе, но все равно взрывы были такими сильными, что трясся весь дом", - рассказала Лаура.
Для супругов этот опыт стал моментом, когда привычное представление о безопасной и благополучной жизни за границей изменилось.
Из Англии и Испании - в Дубай
Лаура уехала из Латвии в Англию в 15 лет, надеясь найти там лучшую жизнь. Сначала она собиралась провести за границей только лето, однако решила остаться, поступила в колледж на художественное направление и окончила его с высшей оценкой.
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Семь лет назад в Англии она познакомилась с Ози. Во время пандемии Covid-19 пара перебралась на Мальорку, где оба работали в международной школе. Позже супруги переехали в материковую Испанию. Там Лаура начала заниматься бизнесом, связанным с журналами об интерьере.
Однако спустя два года супруги почувствовали, что им не хватает новых впечатлений. Кроме того, из-за большого количества туристов им было сложно выстраивать длительные дружеские отношения именно с местными жителями. В этот момент Ози предложили работу бизнес-стратега в Дубае. Открытые к новым возможностям и желавшие получить международный опыт, супруги решили переехать в Объединенные Арабские Эмираты.
Но жизнь в городе оказалась не такой безупречной, какой ее часто показывают в социальных сетях. "Все выглядит роскошно: золото, огромные здания, каких мы в Латвии вообще не видели. Все украшено огнями и словно усыпано бриллиантами. Я определенно советовала бы съездить туда туристом и посмотреть на это. Большинство людей живут в небоскребах, хотя есть и районы с частными домами. Многие выбирают высотки, потому что оттуда открываются более красивые виды. Такова жизнь в Дубае", - рассказала Лаура.
При этом повседневность, по ее словам, сильно отличается от туристической картинки.
"В главных туристических местах все очень ухоженно и красиво. Но стоит отъехать на несколько улиц дальше, в жилые районы, как видишь улицы, заваленные мусором, и отсутствие порядка - не так, как в Латвии. У нас здесь очень чисто, независимо от того, маленький это город или большой. Везде чисто и красиво. Там это не так".
Вместо роскоши - дом в Талсинском крае
Сейчас супруги уже полгода живут в родовом доме Лауры в Талсинском крае. Вместо повседневного комфорта Дубая их окружают луга, леса и тишина. Дом приходится отапливать дровами. Ози объясняет решение вернуться желанием быть ближе к семье и восстановить связь с теми ценностями, которые со временем стали для него особенно важными.
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"Важно четко понимать: это был наш выбор. Мы могли бы жить в любой точке мира. У нас хорошее образование, хороший опыт и успешная карьера. Но, учитывая то, каким стал мир, я думаю, важно вернуться к основным ценностям. Иногда блестящая жизнь не такая, какой кажется со стороны. У меня есть деньги, прекрасный дом в Дубае и замечательная машина. Но где мой двоюродный брат, с которым я мог бы всем этим поделиться? Возможно, он может приехать к нам только раз в два года", - рассказал Ози.
Его родители родом из Нигерии, но впоследствии переехали в Англию. Отец Ози начал учиться, получил докторскую степень и стал выдающимся врачом. Семья состояла из родителей и двух сыновей. С детства Ози мечтал о большой семье, в которой люди проводят время вместе не только в узком кругу ближайших родственников.
В Англии он познакомился с Лаурой, у которой много родственников. Теперь супруги регулярно собираются с ее семьей - отмечают праздники и просто наслаждаются общением. По словам Ози, именно такая близость между людьми стала одной из главных причин, по которым они захотели остаться в Латвии.
Учат детей английскому и создают видео для TikTok
После возвращения в Латвию супруги начали публиковать в TikTok видео о своей повседневной жизни. Изначально они снимали ролики преимущественно для себя, чтобы сохранить воспоминания, но со временем создание контента стало частью их обычной жизни.
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Учитывая свой опыт работы в международной школе, Лаура и Ози также предлагают местным детям и подросткам изучать английский язык с помощью интерактивных заданий. Одновременно они учат ребят создавать собственные видеоролики.
Иногда под их публикациями появляются расистские комментарии. Однако супруги стараются не придавать им большого значения. По их мнению, подобные высказывания часто свидетельствуют о нежелании людей знакомиться с другими культурами или об отсутствии знаний. Гораздо более открытыми к общению они считают детей, которые еще не так сильно подвержены стереотипам.
Четыре времени года вместо жары под 40 градусов
Супруги вернулись в Латвию в разгар сильных зимних морозов, но, по их словам, не скучают по дубайской жаре, когда температура достигает 40 градусов выше нуля. Напротив, они особенно ценят то, что в Латвии отчетливо выражены все четыре времени года.
"Например, зима в Англии. Все надеются, что в декабре выпадет снег. Но этого не происходит. По крайней мере, нечасто. И в декабре у нас нет белого Рождества. Прекрасно, когда есть такой хороший баланс и все четыре времени года", - радуется Ози.
Говоря о будущем, супруги не сомневаются: несмотря на широкие возможности, которые открывает жизнь в разных странах, собственную семью они хотят создавать именно в Латвии. Для них возвращение стало не вынужденным отказом от прежней жизни, а осознанным выбором в пользу близких, спокойствия и ощущения дома.