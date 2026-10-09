"Я чувствовала, что здесь умру": латвийка и ее муж рассказали о бегстве из Дубая в дом с дровяным отоплением в Талси

"Важно четко понимать: это был наш выбор. Мы могли бы жить в любой точке мира. У нас хорошее образование, хороший опыт и успешная карьера. Но, учитывая то, каким стал мир, я думаю, важно вернуться к основным ценностям. Иногда блестящая жизнь не такая, какой кажется со стороны. У меня есть деньги, прекрасный дом в Дубае и замечательная машина. Но где мой двоюродный брат, с которым я мог бы всем этим поделиться? Возможно, он может приехать к нам только раз в два года", - рассказал Ози.