Туристы стекаются на балтийское побережье: один из курортов стал настоящим хитом этой осенью

Владельцы гостиниц отмечают, что осенний отдых привлекает не только польских туристов, но и гостей из Германии и Чехии. "Мы довольны - к нам приезжают туристы из Польши, Германии и Чехии. Все хвалят обслуживание, чувствуют себя хорошо и знают, что осенний отдых на побережье Балтийского моря означает высокое качество по сравнительно низким ценам. Особенно хорошо это заметно, когда приезжают туристы из Германии, которые искренне удивляются ценам", - рассказал Гжегож Добош, владелец гостиницы Hamilton в Свиноуйсьце.