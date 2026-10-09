Туристы стекаются на балтийское побережье: один из курортов стал настоящим хитом этой осенью
Осенью польское побережье Балтийского моря неожиданно стало одним из популярных направлений для коротких поездок. Туристов привлекают солнечная погода, более доступные цены и возможность отдохнуть без летней суеты.
Хотя Балтийское море у большинства людей ассоциируется прежде всего с летним отпуском, все больше туристов предпочитают посещать приморские курорты осенью. В этом году среди зарубежных направлений особой популярностью пользуются Прага, Будапешт и Вильнюс. Однако часть путешественников вместо коротких поездок в европейские столицы выбирает традиционный отдых на польском побережье.
Более низкие цены, развитие гостиничной инфраструктуры и возможность провести время без больших туристических толп - лишь некоторые причины, по которым Западно-Поморское воеводство привлекает отдыхающих и после завершения высокого сезона. Об этом пишет Radio ZET.
"Многие гостиницы, гостевые дома и предприятия общественного питания признают, что нынешняя осень - лучшая за последние десять лет. Этому способствовали особенно благоприятные погодные условия на побережье Балтийского моря, а также специальные скидки, которые предлагают многие места размещения", - рассказала президент Северной торгово-промышленной палаты в Щецине Ханна Мойсюк.
По пятницам, субботам и воскресеньям на приморских курортах действительно наблюдается большой наплыв туристов. Многое зависит от погоды: солнечные дни золотой осени собирают на побережье множество отдыхающих, а в дождливую и ветреную погоду пляжи и набережные пустеют.
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Солнечная погода стала одной из главных причин успешного начала осеннего туристического сезона. По прогнозам Польского института метеорологии и водного хозяйства, в ближайшие дни температура воздуха в Западно-Поморском воеводстве будет держаться на уровне около 20 градусов.
"Если хорошая погода, есть и туристы. На побережье эта закономерность, кажется, работает всегда. Мы видим, что сентябрь оказался очень удачным с точки зрения погоды, и в курортах Западно-Поморского воеводства действительно много посетителей. Конечно, это другой туризм, не такой, как в июле", - отметила Мойсюк.
По ее словам, осенью туристы приезжают прежде всего ради прогулок, спокойного отдыха и вкусных блюд в ресторанах, а не ради купания в Балтийском море. Все чаще людей привлекает не только само побережье, но и другие возможности для досуга.
Какие курорты выбирают туристы?
Одним из самых популярных направлений Западно-Поморского воеводства остается Свиноуйсьце. По словам главы Северной торгово-промышленной палаты, город сохраняет привлекательность и после окончания летнего сезона. Одновременно растет интерес к менее известным городам региона, в том числе к Волину, Камень-Поморскому и Грыфице.
Владельцы гостиниц отмечают, что осенний отдых привлекает не только польских туристов, но и гостей из Германии и Чехии. "Мы довольны - к нам приезжают туристы из Польши, Германии и Чехии. Все хвалят обслуживание, чувствуют себя хорошо и знают, что осенний отдых на побережье Балтийского моря означает высокое качество по сравнительно низким ценам. Особенно хорошо это заметно, когда приезжают туристы из Германии, которые искренне удивляются ценам", - рассказал Гжегож Добош, владелец гостиницы Hamilton в Свиноуйсьце.
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Таким образом, польское побережье привлекает отдыхающих не только возможностью провести время у моря, но и соотношением цены и качества. Вне высокого сезона туристы могут рассчитывать на более спокойную атмосферу и специальные предложения от гостиниц и ресторанов.
Курорты готовятся к зиме и новогодним праздникам
Представители туристической отрасли рассчитывают, что наиболее успешный период для местного бизнеса еще впереди.
Многие гостиницы и другие объекты размещения уже готовят специальные предложения на рождественские и новогодние праздники. Среди вариантов отдыха - праздничные пакеты и местные развлечения, в том числе зимнее купание в море.
В предыдущие годы подобные предложения пользовались большим спросом. Это подтверждает, что города Западно-Поморского воеводства и курорты польского побережья Балтийского моря постепенно превращаются в направления для круглогодичного отдыха, а не только для летних каникул.
Если тенденция сохранится, осенние выходные и зимние праздники могут стать для местных гостиниц и ресторанов важным источником дохода даже после завершения традиционного туристического сезона.