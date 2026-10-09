Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 9 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам вряд ли удастся осуществить хоть малую толику того, что было запланировано на этот день. Однако не расстраивайтесь заранее - то, что вас отвлечет, принесет вам немало удовольствия.
Телец
Сегодня вам придется бороться с соблазном выложить все свои секреты сразу. Не сдавайтесь без боя, обнародованные одновременно, они не вызовут должного эффекта.
Близнецы
Для того, чтобы повезло в игре, не обязательно быть невезучим в любви. Не стоит считать, что на вашу долю по определению должны доставаться только неприятности. Сегодняшний день должен убедить вас в обратном.
Читайте продолжение после рекламы
Рак
Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапаны.
Лев
Сегодня для продуктивной работы вам потребуется благородная идея. О мире во всем мире, например. Если таковая вами овладеет, можете не сомневаться, вы создадите нечто вечное.
Дева
Нынче вы будете преисполнены решимости достичь некоторой никому, в том числе, возможно, и вам, неизвестной цели. Однако горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий.
Читайте продолжение после рекламы
Весы
День этот не принесет вам большого удовольствия, ибо возможно проявление неуважения по отношению к вашей персоне. Если вы не можете смириться с подобной перспективой, не показывайтесь никому на глаза.
Скорпион
Сегодня ваши внимание и сосредоточенность будут все время стремиться разбежаться во все стороны. Ну что ж, по крайней мере, день получится веселым и немножко бесшабашным.
Стрелец
Сегодня хорошо заняться самоанализом, уединившись где-нибудь в уголке с бутылочкой пива (напиток можно заменить произвольным). Даже если толку анализ не принесет, хоть пива выпьете.
Читайте продолжение после рекламы
Козерог
Сегодня вы будете выглядеть белой вороной. Оберните свое отличие от других в свою пользу и ни в коем случае не пытайтесь спрятаться.
Водолей
Ваши многочисленные таланты пропадают впустую. Необходимо поискать применение хоть части из них. Сегодня как раз подходящий день для подобного занятия.
Рыбы
Постарайтесь сегодня завершить все дела, накопившиеся за последнее время. Нынче сделать это будет много проще, нежели, скажем, завтра.