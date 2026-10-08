Все сложится в их пользу: 4 знака зодиака получат неожиданный подарок судьбы
9 октября удача словно решит взять дело в свои руки: четырем знакам зодиака не придется особенно стараться, чтобы привлечь деньги, приятные возможности и другие подарки судьбы.
Весы
Иногда то, как вы действуете, кажется настолько невероятным, что люди даже не верят, что вы реальны. Им кажется, будто вы плод их воображения или воплощение мечты. То же самое происходит с тем, как 9 октября вы притягиваете к себе изобилие и удачу.
Когда в пятницу убывающая Луна проходит через Деву, а затем оказывается под влиянием энергии вашего знака, ваше обаяние и удачно выбранный момент превращают вас в желанного человека для всех, кто вас встречает. Вы словно рассыпаете вокруг себя волшебную пыльцу: люди, переживающие трудные времена, видят вас и получают надежду.
Чем сильнее вы верите в себя, тем заметнее становитесь. А чем заметнее вы становитесь, тем больше притягиваете к себе хорошего.
Рак
Рак, вы привыкли отдавать другим очень многое. В пятницу Вселенная щедро вознаградит вас за это. Постарайтесь отодвинуть в сторону тревоги и привычку беспокоиться по любому поводу. Убывающая Луна в Деве и Весах словно напоминает вам, что вы находитесь под защитой.
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Это не игра в одни ворота. Сейчас у вас есть все необходимое, потому что свою часть работы вы уже выполнили. Вы показали, что способны справляться самостоятельно и держать слово, поэтому окружающим легко поддержать вас в ответ.
Теперь вам остается довериться другим и позволить им сделать свою часть. Именно так создается крепкая команда, которая помогает привлечь в вашу жизнь еще больше изобилия.
Дева
Все взгляды прикованы к вам, Дева. Пока окружающие не могут перестать вами восхищаться, вы сами не перестаете удивляться тому, насколько прекрасно себя чувствуете 9 октября.
Эта энергия может показаться слишком хорошей, чтобы быть правдой, но поверьте в нее. Вы настолько уверенно излучаете это состояние, что люди буквально не могут отвести от вас глаз.
Это день обмена энергией, особенно потому, что убывающая Луна проходит через ваш знак. А ее пребывание в привлекательных Весах превращает вас в настоящий магнит для всего прекрасного и благоприятного.
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Телец
В пятницу, Телец, готовность рискнуть ради чего-то действительно стоящего принесет в вашу жизнь новые возможности и ценность.
Этот подарок появится именно тогда, когда нужно, и окажется настолько близок вам по духу, что вы не станете сомневаться и упускать свой шанс.
Энергия, которую вы вкладывали в окружающий мир, возвращается к вам во многом большем объеме. Не удивляйтесь, если полученная награда окажется настолько значительной, что даже немного вас ошеломит.
Вы не из тех, кто обычно выражает свои чувства словами - вместо этого вы предпочитаете поступки. Поэтому и благодарность судьбы проявится для вас не в словах и комплиментах, а вполне конкретным, материальным результатом.