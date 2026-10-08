Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 8 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
При желании сегодня вы смогли бы услышать и понять язык животных и растений. Ваши чувства будут обострены, и их придется тщательно оберегать.
Телец
Если среди звучащих вокруг вас мнений так и не появится ни одного истинного, что ж, придется высказать его самому. Даже если делать этого очень не хочется.
Близнецы
Сегодня на личную жизнь можете не рассчитывать. Ни на вечер, ни, тем более на дневное время лучше ничего не планировать, чтобы никто не обижался.
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Рак
Вы так хорошо будете справляться со своими делами, что вам жаль будет, что они заканчиваются. Впрочем, хорошее настроение в честь выполненной задачи никуда от вас не уйдет.
Лев
У вас есть выбор: либо вы садитесь и оплакиваете упущенные возможности, либо начинаете активные поиски новых. Что больше нравится?
Дева
Планируя какие-то дела на сегодняшний день, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику. Вам наверняка придется что-то спешно менять.
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Весы
Сегодня вас будут высоко оценивать самые разные люди, и все без исключения станут добиваться вашего внимания. Нынче вы вполне можете позволить себе покапризничать и не сразу принимать предложения, чтобы не спеша выбрать лучшее.
Скорпион
Сегодня вам наконец-то удастся показать окружающим как много хороших качеств они в вас так упорно не замечали. Не вздумайте зазнаваться - весь эффект пропадет.
Стрелец
Сегодняшний день может показаться вашей деятельной натуре отчаянно скучным. Но прежде чем начинать ныть или, того хуже, громогласно жаловаться на злую судьбу, подумайте, не лучше ли сидеть спокойно, чем бегать как ошпаренному от одной неприятности к другой.
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Козерог
Сегодня вы можете, нимало не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать ближних. Они будут только рады быть вам полезными, а кто рад не будет, так это его проблемы.
Водолей
Сегодняшний день принесет вам маленькую победу, но может стать и моментом заслуженного триумфа. Если этого не произойдет, то, пожалуй, стоит задуматься, а не надо ли что-нибудь изменить.
Рыбы
Вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Ошибаетесь. Именно ее проверенность и может сыграть с вами злую шутку. Внесите некоторые коррективы.